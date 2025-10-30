Carta Dedicata a Te 2025, Inps: pronte le liste dei beneficiari. I prossimi step

Tutto pronto per l’erogazione del contributo economico di 500 euro erogato tramite Carta Dedicata a te 2025, la prepagata di Poste destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.



Dal 30 ottobre 2025 sono disponibili, per i Comuni, le liste definitive dei beneficiari, contenenti anche il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane. L’INPS ha infatti pubblicato il Messaggio n. 3233 del 29 ottobre 2025, con cui comunica la disponibilità delle liste definitive dei beneficiari della misura.



I Comuni informeranno poi i cittadini dell’assegnazione e delle modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali. Chi già possedeva la carta negli anni precedenti riceverà il nuovo importo direttamente accreditato sulla stessa.



Il messaggio chiarisce anche le modalità di ritiro, la possibilità di delega e la procedura per ottenere un duplicato in caso di furto, smarrimento o malfunzionamento. Infine, i Comuni dovranno pubblicare sul proprio sito l’elenco dei beneficiari (in forma anonima) entro il 16 dicembre 2025.



Disponibili le liste definitive per i Comuni A partire dal 30 ottobre 2025, i Comuni possono accedere, tramite l’apposito applicativo web INPS, alle liste definitive dei beneficiari della Carta Dedicata a Te. Le liste, suddivise per Comune, contengono l’indicazione dei nominativi dei beneficiari e il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane.



I Comuni dovranno, quindi, informare i cittadini selezionati dell’avvenuta assegnazione del contributo e, nel caso di nuovi beneficiari, comunicare le modalità per il ritiro della carta presso gli uffici postali.



Chi, invece, aveva già ricevuto la carta nelle edizioni precedenti, non dovrà fare nulla: l’importo sarà automaticamente accreditato sulla carta già in suo possesso. Questo passaggio semplifica notevolmente la procedura e consente una erogazione più rapida e senza interruzioni del beneficio.

Il ritiro della Carta Il ritiro della carta deve essere effettuato presso gli uffici postali da parte dell’intestatario o, in alternativa, da un delegato legittimato.



Il Messaggio INPS specifica che sono considerati soggetti delegati tutti coloro che possono esibire una procura generale o speciale, un atto del giudice tutelare o altro documento formale che ne attesti la legittimazione a rappresentare il beneficiario.



Per effettuare il ritiro è necessario presentarsi con il numero identificativo della carta, comunicato dal Comune, e un documento di riconoscimento valido.



In caso di impossibilità a recarsi di persona, la delega scritta consente di facilitare la consegna anche a familiari o persone di fiducia, evitando disagi soprattutto alle categorie più fragili, come anziani e disabili.

Pubblicazione elenchi Oltre alla comunicazione diretta ai beneficiari, i Comuni sono tenuti – ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto interministeriale – a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beneficiari della misura, riferito al proprio territorio.



Tale pubblicazione deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy, evitando la diffusione di dati sensibili.



A questo scopo, il Messaggio INPS suggerisce di utilizzare codici anonimi o numeri di protocollo ISEE, o altri sistemi equivalenti che garantiscano la riservatezza.



Gli elenchi devono restare online per almeno 30 giorni, e comunque fino alla scadenza prevista per il primo pagamento, fissata al 16 dicembre 2025.

Questa scadenza rappresenta un punto chiave del cronoprogramma operativo della misura, che mira a garantire tempi certi e uniformi per tutto il territorio nazionale.

Il decreto attuativo e le regole Inps Con il decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, i Ministeri coinvolti (Agricoltura, Imprese e Made in Italy, Lavoro e politiche sociali ed Economia), sono state individuate le disposizioni attuative e applicative sull’erogazione della Carta dedicata a te 2025.

Il provvedimento ripartisce le risorse del Fondo istituito con Legge 29 dicembre 2022, numero 197 (Manovra 2023), incrementato di 500 milioni di euro per l’annualità corrente ad opera dell’articolo 1, comma 103 della Legge 30 dicembre 2024, numero 207 (Manovra 2025).

Il Messaggio INPS n. 2519 del 1° settembre 2025 rende operative le regole previste dal decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2025 e definisce tempi, requisiti e procedure. Il beneficio è destinato ai nuclei residenti con ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro; non serve presentare domanda perché gli elenchi dei potenziali beneficiari vengono formati da INPS e trasmessi ai Comuni, che effettuano le verifiche e comunicano agli interessati come ritirare la carta prepagata di Poste. L’importo è pari a 500 euro per nucleo, da usare solo per alimenti di prima necessità (escluse bevande alcoliche).

Le prossime scadenze 2025 Con la pubblicazione delle liste definitive, la misura entra nella fase conclusiva di attuazione.

I Comuni, infatti, dovranno completare entro poche settimane le comunicazioni ai cittadini, consentendo così di effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025.



Le famiglie potranno utilizzare la Carta Dedicata a Te per l’acquisto dei beni previsti, contribuendo al sostegno del potere d’acquisto e al contrasto alla povertà alimentare.



L’obiettivo dichiarato è quello di intervenire rapidamente a favore delle famiglie più vulnerabili, in un contesto economico ancora segnato dal caro-vita e dall’aumento dei prezzi dei beni di consumo.



Tutte le somme vanno poi utilizzate entro il 28 febbraio 2026. Leggi anche Carta Dedicata a te 2025: tutti gli step, scadenze e date utili da segnare

A chi spetta la Carta Dedicata a Te? Possono beneficiare della misura i nuclei familiari residenti in Italia in possesso dei seguenti requisiti (cumulativi): iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

in possesso di un ISEE ordinario non superiore ai 15 mila euro annui. Sono esclusi dal sussidio quanti percepiscono altre misure di sostegno. Stando al Decreto interministeriale 4 giugno 2024, con cui sono state definite le modalità attuative della Carta Dedicata a Te per l’annualità precedente, il contributo non spetta ai nuclei familiari percettori di: assegno di inclusione;

carta acquisti;

qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale. Sempre il decreto interministeriale ha escluso l’erogazione del beneficio ai nuclei in cui almeno un componente è percettore di: Naspi;

DIS-COLL;

indennità di mobilità;

fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

cassa integrazione guadagni (CIG);

qualsivoglia altra differente forma di integrazione salariale o di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato. In sostanza quindi, la Carta non spetta se nel nucleo, alla data del 12 agosto, si è percettori di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o altre misure di inclusione/sostegno economico a livello nazionale, regionale o comunale. Sono esclusi anche i nuclei in cui almeno un componente percepisce NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità, prestazioni dei Fondi di solidarietà, CIG o altre integrazioni salariali per disoccupazione involontaria. I criteri di priorità favoriscono i nuclei con almeno tre componenti e ISEE più basso, con corsie preferenziali per famiglie con figli nati entro il 2011 o il 2007.

A quanto ammonta il contributo? Il contributo economico si attesta a 500,00 euro una tantum per nucleo familiare. La somma è accreditata attraverso apposite carte elettroniche di pagamento prepagate (Carta Dedicata a Te), consegnate presso gli uffici postali abilitati ai soggetti beneficiari individuati dai Comuni. Dopo la consegna, il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025: se non si usa la carta almeno una volta entro quella data, il beneficio decade. Le somme caricate devono poi essere spese integralmente entro il 28 febbraio 2026. La carta si usa nei negozi alimentari; gli esercizi convenzionati con il Ministero dell’Agricoltura garantiscono una scontistica dedicata ai possessori della carta 2025.

Niente domanda di sussidio I beneficiari della misura in oggetto non devono presentare domanda



L’INPS, entro l’11 settembre 2025, mette a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo web sul sito istituzionale www.inps.it, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti previsti, individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente.

L’INPS, una volta che gli elenchi dei beneficiari sono stati consolidati dai Comuni (dopo aver verificato la residenza e le eventuali incompatibilità con altre misure locali percepite): rende definitivi gli elenchi;

trasmette i nominativi a Poste Italiane S.p.a. ai fini della messa a disposizione delle carte prepagate, per il tramite della società controllata Postepay.

Quali sono gli acquisti ammessi? Le somme accreditate sulla Carta Dedicata a Te possono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

A stabilirlo la Manovra 2025 (articolo 1, comma 103) in sede di rifinanziamento delle risorse pubbliche a copertura della misura. Cosa ribadita anche dal messaggio Inps del 1° settembre, che spiega espressamente come “Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica (cfr. l’art. 3 del D.I.). Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Inoltre, gli esercizi commerciali in forma singola o le associazioni di commercio che stipuleranno apposita convenzione con la competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (cfr. l’art. 10 del D.I.), garantiranno un’apposita scontistica a tutti i possessori della “Carta Dedicata a te” 2025″.



Quest’anno, per la prima volta, è scomparsa la possibilità di utilizzare i 500 euro anche per l’acquisto di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.



Secondo l’Allegato 1 del decreto attuativo 2025, le somme sulla Carta “Dedicata a te” possono essere usate per alimenti di prima necessità, tra cui: Carni suine, bovine, avicole, caprine, cunicole;

Pescato fresco;

Tonno e carne in scatola;

Latte e suoi derivati;

Uova;

Oli d’oliva e di semi;

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;

Pizza e prodotti da forno surgelati;

Paste alimentari;

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;

Farine di cereali;

Ortaggi freschi, lavorati e surgelati;

Pomodori pelati e conserve di pomodori;

Legumi;

Semi e frutti oleosi;

Frutta di qualunque tipologia;

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);

Lieviti naturali;

Miele naturale;

Zuccheri;

Cacao in polvere;

Cioccolato;

Acque minerali;

Aceto di vino;

Caffè, tè, camomilla;

