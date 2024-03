Al via oggi 12 marzo le domande per il bonus ristoranti gelaterie e pasticcerie, il contributo a fondo perduto a sostegno di chi svolge questa attività.



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato la riapertura della piattaforma online per la presentazione delle domande relative al Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano istituito dalla Manovra 2022.



Si può utilizzare solo per alcune tipologie di spesa e può essere richiesto solo da chi svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande rientranti in determinati codici Ateco.



In dettaglio chi può accedere dal 12 marzo al bonus e come fare domanda.

Bonus ristoranti gelaterie e pasticcerie: in vigore dal 2022 La legge di bilancio 2022 (L’articolo 1, comma 868, della Legge 30 dicembre 2021 numero 234), al fine di: promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana;

valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d’origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera; ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali due fondi.



Il primo di essi, denominato “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, con una dotazione di 6 milioni di euro per l’anno 2022 e 14 milioni di euro per l’anno 2023.



Il secondo fondo, identificato invece come “Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, con una capacità di spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2022 e 31 milioni di euro per il 2023.



Il successivo comma 869 ha previsto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Manovra 2022, la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo dei fondi citati.

I decreto che attuano il Bonus ristorazione 2024 In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 869 della Legge numero 234/2021, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha adottato: Il Decreto 4 luglio 2022 “Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”;

Il Decreto 21 ottobre 2022 “Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”.

Contratti di apprendistato Il citato D.M. 21 ottobre 2022 ha disciplinato i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

Bonus ristoranti gelaterie e pasticcerie: beneficiari e codici ATECO 2024 Possono ottenere le agevolazioni in parola le imprese in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 5 del D.M. ed operanti nei settori ATECO: 56.10.11 Ristorazione con somministrazione ;

; 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie ;

; 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca.

Spese ammesse dal Bonus ristoranti gelaterie e pasticcerie Sono ammissibili all’agevolazione: le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato , di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Questi devono: aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni; non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i 30 anni di età.

, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Questi devono: i macchinari professionali e beni strumentali all’attività d’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali e acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa, acquistati dopo la presentazione del Bando che devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo e devono essere pagati tramite conti correnti tracciabili e intestati all’impresa. I beni strumentali devono essere: nuovi di fabbrica, organici e funzionali

acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa beneficiaria

mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo

Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda e in ogni caso quelle riportate all’articolo 6, comma 4, DM 4 luglio 2022.

Ammontare del contributo a fondo perduto A valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 868 della Manovra 2022, pari a complessivi 20 milioni di euro, di cui 6 milioni di euro per l’anno 2022 e 14 milioni di euro per il 2023, può essere concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un contributo in conto corrente, non superiore: al 70% delle spese totali ammissibili ;

; ad euro 30 mila euro per singola impresa.

Bonus ristoranti gelaterie e pasticcerie: invio domanda Le istanze per accedere al bonus ristoranti gelaterie e pasticcerie devono essere inviate esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica messa a disposizione sul portale “invitalia.it”.



Le imprese, previo inserimento delle credenziali SPID, CIE o CNS, possono presentare una sola domanda di agevolazione, corredata del piano di formazione degli apprendisti, della copia della comunicazione di assunzione e del titolo di studio.

Il Decreto direttoriale numero 35986/2024 aveva inizialmente previsto la possibilità di trasmettere le domande di accesso al contributo nel lasso temporale 1° marzo 2024 -30 aprile 2024.



Successivamente, a causa di problemi informatici della piattaforma, la data di avvio istanze è stata rinviata a oggi 12 marzo 2024.

La finestra temporale di invio domande è quindi: 12 marzo – 13 maggio 2024.

Fac-simile Modulo domanda Sempre sul portale Invitalia è stato pubblicato il fac simile per l’invio domanda. Il titolo è MODULO DI DOMANDA DI ACCESO ALLE AGEVOLAZIONI

“Macchinari e beni strumentali” – D.M. n. 297009 del 4 luglio 2022.



Scaricalo nel box qui sotto: