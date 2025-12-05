Bonus psicologo 2025, online le graduatorie definitive Inps. Come controllare se si è beneficiari

Sono online le graduatorie definitive dell’ultima tornata del Bonus psicologo 2025. L’INPS ha annunciato la pubblicazione delle liste definitive relative alle domande presentate per l’anno 2025.



Si tratta dell’elenco ufficiale dei beneficiari del contributo destinato a sostenere le spese delle sedute di psicoterapia, una misura introdotta per facilitare l’accesso al supporto psicologico e particolarmente attesa per la sua forte valenza sociale.



Le graduatorie sono state elaborate sulla base dell’ISEE e dell’ordine cronologico di invio delle domande, tenendo conto delle risorse disponibili. Gli utenti possono ora consultare online il proprio esito e, in caso di accoglimento, visualizzare l’importo riconosciuto e il codice univoco necessario per iniziare le sedute.



Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

Per l’annualità 2025 i termini sono ormai chiusi. Il periodo utile per presentare la domanda del Bonus psicologo era fissato dal 15 settembre al 14 novembre 2025 , come stabilito dal decreto interministeriale del 10 luglio 2025. Si trattava di un termine perentorio: tutte le domande inviate oltre tale data sono state considerate inammissibili e non hanno potuto accedere alla fase istruttoria. Allo stesso modo, le richieste prive delle dichiarazioni obbligatorie sul possesso dei requisiti o presentate con un ISEE non valido non sono state accolte. La novità più rilevante riguarda la decisione del Ministero della Salute di unificare i fondi 2024 e 2025 in un’unica graduatoria 2025, con una disponibilità complessiva pari a 21,5 milioni di euro La circolare chiarisce che, nel caso di ISEE con omissioni o difformità, il richiedente aveva 15 giorni di tempo dopo il termine del 14 novembre per correggere o regolarizzare la propria dichiarazione. Le domande non sanate entro questo ulteriore periodo sono state dichiarate improcedibili . Questo passaggio è stato decisivo, perché molte istanze non sono state incluse nelle graduatorie proprio per la mancata regolarizzazione dell’ISEE. In sintesi, soltanto le domande presentate entro il 14 novembre 2025 e complete dei requisiti richiesti hanno potuto accedere alla formazione delle graduatorie definitive pubblicate dall’INPS.

Nel messaggio, l’Istituto ha anche ricordato che le domande con ISEE difforme o non sanato nei tempi previsti sono state escluse e non considerate nella redazione delle graduatorie.

Con un messaggio ufficiale pubblicato il 5 dicembre 2025 , l’INPS ha comunicato il completamento dell’istruttoria e la pubblicazione delle graduatorie definitive del Bonus psicologo per l’anno 2025. Si tratta dell’elenco finale dei beneficiari, suddiviso per Regione e per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, redatto secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale: valore ISEE più basso e, in caso di pari valore, ordine cronologico di presentazione della domanda.

Per conoscere l’esito della propria domanda, l’INPS mette a disposizione una procedura online. È sufficiente accedere al sito istituzionale www.inps.it e digitare nella barra di ricerca le parole “Bonus psicologo” . Tra i servizi disponibili occorre selezionare “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” , lo stesso utilizzato per la fase di presentazione della domanda. Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE, CNS o eIDAS), il richiedente può visualizzare immediatamente l’esito all’interno della sezione “Ricevute e provvedimenti”. In caso di domanda accolta, viene mostrato sia l’importo del contributo riconosciuto sia il codice univoco da comunicare al professionista per prenotare e confermare le sedute di psicoterapia. Il sistema permette anche di consultare eventuali comunicazioni dell’INPS e di scaricare il provvedimento relativo alla propria posizione. Con questa modalità, ogni beneficiario può verificare in modo semplice e trasparente se rientra o meno nelle graduatorie definitive pubblicate.

Sono in graduatoria: cosa devo fare?

Se la domanda è stata accolta e si risulta essere tra i beneficiari del Bonus psicologo, il primo passo è verificare nel dettaglio il codice univoco che l’INPS ha assegnato al beneficiario.



Questo codice è essenziale, perché dovrà essere comunicato allo psicoterapeuta scelto per permettere la prenotazione e la conferma delle sedute. L’importo del contributo riconosciuto, infatti, viene scalato automaticamente a ogni seduta registrata dal professionista, fino al limite massimo previsto in base alla fascia ISEE relativa.

Il beneficiario deve effettuare almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento della domanda. In caso contrario, si decade dal beneficio e l’INPS procede a un unico scorrimento della graduatoria. Inoltre, il contributo deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla pubblicazione del messaggio che annuncia le graduatorie definitive.



L’importo non viene versato al beneficiario, ma direttamente al professionista, nella misura massima di 50 euro a seduta. Per questo è fondamentale rivolgersi a uno psicoterapeuta che abbia aderito all’iniziativa ed effettui correttamente la conferma delle sedute nella piattaforma INPS, così da evitare ritardi o problemi nell’erogazione.