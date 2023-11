Manca poco alla scadenza del Bonus occhiali 2023. C’è tempo entro fine anno per richiedere il voucher per l’acquisto di strumenti utili alla vista, come appunto occhiali e lenti a contatto correttivi.



Per la precisione, lo scorso luglio 2023 si è chiuso il periodo per la richiesta del bonus sotto forma di rimborso. Ad oggi però resta possibile richiedere l‘emissione di un voucher da spendere nei negozi convenzionati, fino ad esaurimento dei fondi dell’iniziativa.



Tutto ciò è possibile grazie al Fondo per la tutela della vista, che ha stanziato ben 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, per una somma annuale di 5 milioni di euro destinati ad agevolazioni per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Dal momento che ci avviciniamo alla fine dell’ultimo anno, chi ha i requisiti per il buono da 50 euro, deve affrettarsi.



In breve a chi spetta il bonus occhiali 2023 o bonus vista e come richiederlo, tenendo presente la deadline del 31 dicembre.

Bonus occhiali 2023: cos’è E’ stato istituito formalmente nel 2021 (con la legge di bilancio dell’epoca) il Fondo per la tutela della vista, che ha introdotto il Bonus occhiali per 3 anni: dal 2021 al 2023. Nonostante ciò la misura è rimasta in soffitta per diverso tempo, fino alla firma da parte degli ex ministri Speranza e Franco del Decreto attuativo con le regole per richiedere il bonus (in gazzetta ufficiale da fine 2022); e solo mesi più tardi – nel 2023 – all’avvio della piattaforma bonusvista, che ha dato il via ufficiale alle domande dal 5 maggio 2023.

Si tratta di un contributo del valore di 50 euro, che può essere richiesto una sola volta per ogni membro di un nucleo familiare, e può essere speso per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

A chi spetta il Bonus occhiali 2023 Non tutti possono richiedere il voucher per l’acquisto di occhiali o lenti correttive. Occorre dimostrare un valore Isee basso e documentare le spese che si fanno. In sostanza può avere il bonus vista chi ha: Un Isee familiare fino a 10 mila euro ;

si può usare una sola volta per ogni membro del nucleo familiare;

Come richiedere il Bonus occhiali 2023 Anzitutto per ottenere il voucher occorre una documentazione precisa, che provi il possesso dei requisiti. In sostanza servono: dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), riferita a un ISEE non superiore a 10 mila euro (consulta le informazioni su Isee )

(DSU), riferita a un ISEE non superiore a 10 mila euro (consulta le informazioni su Isee ) SPID di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS)

di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS) gli estremi della fattura o della documentazione commerciale, in caso di rimborso.

Dopodiché si deve accedere all’apposita piattaforma online: BonusVista.it e accedere con le proprie credenziali Spid oppure con le credenziali CIE o con la carta nazionale dei servizi. Fatto ciò, per continuare con la domanda di voucher, seguire questi passi: in caso di sussistenza del requisito ISEE, compare la sezione Dati Beneficiario precompilata con i dati anagrafici dell’utente;

per proseguire nella richiesta di contributo è necessario inserire l’indirizzo email ed accettare le condizioni d’uso e le info privacy;

ed d’uso e le info privacy; dal momento dell’accesso al sito l’utente avrà 30 minuti per completare la registrazione e richiedere il contributo;

Dalla pagina “Gestione rimborsi/buoni” è possibile scegliere una fra le seguenti opzioni: Richiesta del buono per un acquisto ancora da effettuare presso un esercente aderente all’iniziativa Richiesta del rimborso per un acquisto già effettuato in una data compresa fra il 1 gennaio 2021 e il 4 maggio 2023.



GENERARE IL BUONO ONLINE

E’ bene ribadire che non è più possibile richiedere direttamente il rimborso dell’acquisto effettuato dallo scorso luglio. Da agosto e fino al 31 dicembre si può solo generare online il buono di 50 euro da consegnare al negozio in fase di acquisto



Il buono va generato dalla piattaforma e successivamente presentato all’esercente (aderente all’iniziativa) contestualmente all’acquisto del bene. Viene generato con un importo fisso pari a 50 euro; in caso di acquisto di un bene avente costo inferiore, l’importo residuo non speso non potrà essere utilizzato, ma verrà reintegrato nel plafond disponibile nel momento della validazione. Per ottenere il buono l’utente dovrà indicare il codice fiscale del beneficiario del contributo, che dovrà essere membro del suo nucleo familiare.

Il buono va richiesto prima di effettuare l’acquisto del bene oggetto del bonus e va presentato all’esercente aderente all’iniziativa (sia negozi fisici che online) al momento dell’acquisto. Fatto ciò si avrà una riduzione immediata del prezzo del bene fino a 50 euro sulla spesa sostenuta;



Attenzione perché il voucher ottenuto vale solo 30 giorni dalla data di emissione; se non viene utilizzato entro i 30 giorni si annullerà automaticamente e potrà essere richiesto nuovamente.

Scadenza domanda Bonus occhiali 2023 Tra tutti gli altri bonus in scadenza nel 2023, c0me già detto, c’è anche il bonus vista da 50 euro, la cui domanda di voucher può essere inviata in piattaforma fino al 31 dicembre 2023.

Bonus occhiali 2023: come viene erogato Anche qui, ribadiamo l’unica modalità attiva oggi per l’erogazione del bonus occhiali 2023: il voucher o buono di 50 euro, da scaricare online e consegnare all’esercente.



Come riportato sulla piattaforma BonusVista, il 3 luglio 2023 è terminato il periodo per la richiesta del bonus sotto forma di rimborso. Rimane possibile richiedere l’emissione di un buono (voucher) da spendere nei negozi convenzionati consultabili nella pagina “DOVE USARE IL BUONO” entro trenta giorni dall’emissione, fino ad esaurimento dei fondi dell’iniziativa.

