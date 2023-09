I gestionali sono dei software che aiutano le imprese a guardare al futuro da una nuova e più ampia prospettiva.



Favorendo l’automatizzazione di operazioni di marketing, contabilità, vendite e produttività, un gestionale può elevare il business verso un migliore livello di efficienza, instaurando una logica di pianificazione intelligente, che dia accesso a un sistemapiù abile a intercettare le nuove opportunità dell’ecosistema digitale.



L’innovazione introdotta dai software consente inoltre un maggiore controllo dell’attività, rifuggendo da tutte quelle inefficienze che potrebbero rendere il business meno competitivo.



È per questo che, dalle piccole alle grandi realtà e per qualunque settore di competenza, arriva un momento in cui le aziende non possono più rimandare il ricorso alla digitalizzazione.



Per farlo è necessario avvalersi di risorse all’avanguardia e al contempo intuitive, sviluppate dalle migliori realtà del settore ICT. A questo proposito, tra gestionali aziendali più usati del momento spiccano le soluzioni di TeamSystem, azienda di riferimento che da oltre 40 anni sviluppa software per favorire il processo di digitalizzazione delle imprese.





Efficienza, qualità e velocità con i gestionali per le aziende I gestionali aziendali permettono di monitorare ogni aspetto della produttività, garantendo un approccio più efficiente sotto ogni punto di vista.



Software di questo tipo consentono infatti di automatizzare tutti gli aspetti amministrativi, ad esempio quelli relativi alla fatturazione elettronica, e tutto ciò che concerne il monitoraggio del budget, l’archiviazione documentale, il controllo dei flussi di cassa e la supervisione delle reti di vendita e della supply chain.



Naturalmente si tratta di software ampiamente usati anche per la loro straordinaria capacità di garantire un’efficace gestione del personale in presenza e da remoto, una perfetta coordinazione del magazzino e della logistica, integrata ai flussi di vendita, e un efficiente controllo di qualità in termini di sicurezza e di valore.





L’impatto dei gestionali nell’industria 4.0 I software gestionali rappresentano una tappa fondamentale anche in quel processo, oggi noto come quarta rivoluzione industriale, finalizzato a condurre il settore manifatturiero a ottenere un maggior controllo della catena del valore.



Il merito va a una perfetta integrazione con i sistemi IoT, la quale, oltre a rendere più efficienti i processi produttivi, favorisce il controllo di tutti i reparti dell’officina, permette di monitorare scorte, approvvigionamenti e ogni fase della movimentazione delle merci, e aiuta ad avere un controllo completo dei macchinari, anche in termini di manutenzione predittiva.



Un gestionale per l’industria 4.0 è tra i software ad oggi più adoperati per la sua capacità di favorire la trasformazione della vecchia realtà produttiva nel più innovativo modello di fabbrica digitale: un ecosistema dinamico, caratterizzato da un miglioramento dei processi, capace di assicurare e un incremento dei profitti a fronte di una significativa diminuzione dei costi.





La digitalizzazione del settore agrifood Tra i gestionali creati ad hoc per le aziende ci sono anche i software sviluppati per il settore agrifood, uno dei comparti produttivi italiani di maggior prestigio, ma spesso caratterizzatati da modelli operativi che richiedono un radicale processo di trasformazione.



Uno dei gestionali ad oggi più interessanti è quello dedicato alle aziende operanti nel settore vitivinicolo: grazie a questi software, infatti, è possibile tenere traccia di ogni aspetto della catena produttiva, dal vigneto alla commercializzazione, comprese le fasi di imbottigliamento e di amministrazione, nel pieno rispetto di tutte le normative che guidano l’attività dell’intero settore.

La digital transformation abbraccia anche il settore moda Anche quello della moda è tra comparti che non possono fare a meno di un gestionale. Tra i software per aziende più diffusi è possibile annoverare quelli specifici per brand di lusso o dediti al fast fashion: una serie di programmi che, in virtù di previsioni di vendita e target all’avanguardia, permettono di ottenere e accurate analisi di mercato e creare prodotti che possano rispecchiare maggiormente la domanda.

Questo consente alle aziende del settore della moda di anticipare le tendenze e i gusti dei consumatori, di pianificare le operazioni di produzione e di vendita successive e di strutturare in modo più preciso le relative strategie di marketing omnicanale: un percorso indispensabile per protendere verso quel mercato privo di confini, oggi sinonimo di prosperità e successo.





Foto copertina istock/NicoElNino