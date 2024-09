Assegno Unico, come potrebbe cambiare nel 2025: tutte le ipotesi

Introdotto dal 1° marzo 2022 per effetto del Decreto legislativo del 29 dicembre 2021 numero 230, l’Assegno Unico Universale (AUU) si configura come un meccanismo di sostegno economico mensile ai nuclei familiari con figli a carico.

In particolare, l’AUU è dovuto a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale:

A distanza di due anni dall’avvio dell’Assegno alcune criticità legate alla sua applicazione impongono all’Esecutivo una serie di interventi correttivi, con possibili modifiche già a valere dal prossimo anno.



Analizziamo la questione in dettaglio. Qui invece un approfondimento su tutti i bonus famiglia attivi e in scadenza nel 2024.

Assegno Unico: la procedura di infrazione UE

Il 25 luglio scorso la Commissione UE ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori mobili di altri Stati membri in relazione alle prestazioni familiari loro concesse, ravvisando, si legge nel comunicato stampa, una discriminazione e violazione del diritto comunitario “in materia di coordinamento della sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004) e di libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)”.

Il deferimento arriva a seguito di una lettera di costituzione in mora inviata all’Italia nel febbraio 2023, cui ha fatto seguito un parere motivato nel novembre dello stesso. Poiché la risposta italiana “non ha tenuto sufficientemente conto dei rilievi della Commissione, quest’ultima ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’Unione europea”.

Perché il deferimento alla Corte di giustizia?

La misura oggetto del deferimento alla Corte di giustizia è l’Assegno Unico Universale nella parte in cui si pone come requisito per la legittima spettanza del sussidio l’essere o essere stato in passato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine di durata almeno semestrale (articolo 3, comma 1, lettera d, Decreto legislativo del 29 dicembre 2021 numero 230). Un altro aspetto sotto la lente d’ingrandimento della Commissione è quello per cui non possono beneficiare della prestazione i soggetti con figli che non risiedono in Italia.

L’Assegno Unico è discriminatorio

La Commissione UE ritiene che il regime descritto non sia compatibile con il diritto comunitario in quanto “costituisce una discriminazione nei confronti dei lavoratori mobili dell’UE” (comunicato stampa). Uno dei principi fondamentali dell’Unione europea, chiarisce la Commissione, è quello della parità di trattamento delle persone “senza distinzioni basate sulla nazionalità”. Secondo questo principio di base, conclude il comunicato, i “lavoratori mobili dell’UE che contribuiscono allo stesso modo al sistema di sicurezza sociale e pagano le stesse tasse dei lavoratori locali hanno diritto alle stesse prestazioni di sicurezza sociale”.

Necessari interventi correttivi

Per risolvere la situazione creatasi a livello europeo la soluzione è ritoccare i requisiti di accesso all’AUU in modo da allargare la platea dei beneficiari e rientrare così nei paletti imposti da Bruxelles. Una prospettiva, quella descritta, che richiede maggiori risorse pubbliche per far fronte all’aumento di coloro che percepiscono l’Assegno Unico.

I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere se e in quale misura l’Esecutivo procederà al ritocco dell’Assegno Unico, come sollecitato dall’Unione europea.