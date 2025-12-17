Assegno di incollocabilità: nuove regole e requisiti dal 2026

Il Decreto n.159 del 31 ottobre 2025 è intervenuto aggiornando il limite massimo di età previsto per la fruizione dell’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL.



L’articolo 9 del decreto introduce un meccanismo di adeguamento automatico della soglia anagrafica richiesta per l’assegno, agganciandosi all’età prevista per il collocamento in quiescenza, adeguata dal legislatore in base alla speranza di vita.



In questo modo si elimina il riferimento ad un’età specifica previsto dalla normativa precedente.



Grazie al D.L. numero 159/2025, chiarisce INAIL con Circolare 11 dicembre 2025, numero 55 l’assegno è esteso dal 1° gennaio 2026 sino al compimento del 67° anno di età.



Analizziamo la novità in dettaglio.



Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

Chi è interessato dall’estensione a 67 anni?

L’estensione dell’età anagrafica interessa i titolari di rendita e con assegno attualmente in erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiono il 65° anno di età.



Tali assicurati, in mancanza della novità in parola, avrebbero perso il diritto al beneficio.



Nei loro confronti INAIL “procederà d’ufficio al mantenimento della erogazione dell’assegno di incollocabilità”.



Assicurati che non percepiscono più l’assegno

I titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti di legge, hanno compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto non godono più dell’assegno, saranno avvisati dalle Sedi INAIL competenti “nel più breve tempo possibile” (Circolare).



Questi ultimi sono tenuti a presentare “con la massima urgenza l’istanza per il riconoscimento dell’assegno, tenendo conto che il diritto stesso potrà decorrere dal mese successivo alla presentazione dell’istanza”.



Assicurati che non hanno mai percepito l’assegno

Una terza casistica riguarda i titolari di rendita diretta che, pur in possesso dei requisiti prescritti, non hanno mai presentato istanza e, pertanto, non sono mai stati destinatari dell’assegno.



Per quest’ultima tipologia, gli interessati che non abbiano ancora compiuto l’età per accedere al collocamento in quiescenza (67 anni di età) potranno presentare istanza alla Sede INAIL competente e ottenere l’eventuale riconoscimento dell’assegno, con decorrenza sempre dal mese successivo alla data dell’istanza.

Per altri aggiornamenti simili iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto: