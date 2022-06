Concorso Inps prova preselettiva a luglio: simulazione d’esame e consigli utili

Con avviso pubblicato in Gazzetta il giorno 14 giugno 2022, l’Inps ha rilasciato ulteriori indicazioni sullo svolgimento della prova preselettiva, confermando le date precedentemente designate per l’espletamento della prima fase del Concorso Inps.

Il diario della prova preselettiva del concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 4 febbraio 2022, e si svolgerà nei giorni dal 4-12 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma, Ingresso Nord – Via Portuense nn. 1645/1647 – Roma nel giorno e nell’orario indicati nel calendario delle convocazioni, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome.

Calendario prove

Si ricorda che, per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.

Contestualmente è stato reso noto anche il calendario della seguente prova scritta, che si terrà dal giorno 18 al giorno 20 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma in Roma.

Concorso Inps prova preselettiva, in cosa consiste?





Dal 4 al 12 luglio 2022 avrà inizio la preselezione del concorso indetto dall’Inps per il reclutamento di 1858 consulenti.

La prima fase concorsuale consisterà nella risoluzione di 60 quesiti a risposta multipla e si svolgerà in tre sessioni al giorno per un totale di 7 giornate lavorative. I quiz riguarderanno i seguenti ambiti di studio:

carattere psicoattitudinale,

logica,

lingua inglese,

competenze informatiche,

cultura generale.

Si ricorda ai candidati che la prova preselettiva sarà realizzata con l’ausilio di sistemi informatici, ed il punteggio conseguito non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso.

Concorso Inps prova preselettiva, la simulazione

Nel link di seguito abbiamo inserito una simulazione gratuita di una possibile prova preselettiva del Concorso per 1858 consulenti dell’Inps, composta da 60 quesiti con 4 opzioni di risposta. La simulazione contiene quesiti di logica, cultura generale, competenze informatiche e lingua inglese.

Inoltre, in fondo al documento abbiamo inserito un valutometro con le risposte corrette dei quiz, per permettere ai candidati di valutare in percentuale la propria prestazione nell’ambito della simulazione:

se il punteggio totalizzato è superiore all'88%, puoi ritenerti ampiamente soddisfatto:

dovresti solamente perfezionare la tua preparazione, che comunque risulta valida.

se il punteggio totalizzato è compreso tra il 70% e l'88% puoi ritenerti moderatamente soddisfatto: hai ancora bisogno di allenarti per diventare più rapido nella risoluzione di questa tipologia di quesiti.

questa tipologia di quesiti.

se il punteggio totalizzato risulta inferiore al 70%, dovresti approfondire gli argomenti che ti hanno messo in maggiore difficoltà.

che ti hanno messo in maggiore difficoltà.

Concorso Inps prova preselettiva, come prepararsi?

Per la preparazione della prova preselettiva consigliamo il seguente volume, composto da due sezioni:

nella prima si affrontano i quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica;

nella seconda parte del manuale è disponibile una sezione manualistica e una sezione di quesiti a risposta multipla in:

– cultura generale (letteratura italiana, grammatica italiana, storia, storia dell’arte, geografia, educazione civica).

l testo è completato da una selezione di videolezioni a cura di Giuseppe Cotruvo, relativa a metodi e trucchi per risolvere i quiz, disponibili nella sezione online collegata al libro.

Giuseppe Cotruvo, Maggioli Editore

Il manuale è un ottimo strumento di preparazione alla prova preselettiva del concorso per 1858 consulenti di protezione sociale, indetto dall’INPS.

>>>> Disponibile anche su Amazon <<<<

Nel seguente volume sono invece raccolte le prove assegnate dall’INPS negli ultimi bandi, sia le prove preselettive (oggettivo-attitudinali), sia le prove scritte (tecnico-professionali). Il testo aiuterà il candidato a verificare la propria preparazione e ad esercitarsi simulando realmente la prova concorsuale grazie ad alcuni utili strumenti:

moduli delle risposte staccabili, da compilare seguendo le indicazioni fornite nel primo capitolo del volume;

“valutometro” per capire e calcolare se la prova è stata superata.

Nella sezione online:

42 nuove videolezioni del Metodo Cotruvo,

simulatore online con nuovi quiz per effettuare ulteriori esercitazioni.

Giuseppe Cotruvo, Maggioli Editore

L’analisi dei quiz assegnati durante le ultime prove concorsuali fornirà degli utili spunti di riflessione e delle indicazioni su come indirizzare lo studio e sugli argomenti principali da approfondire (specie in merito alle nozioni e alle abilità inerenti la logica).

CORSO ONLINE

Inoltre, consigliamo il corso dedicato alla preselezione del concorso INPS per 1858 consulenti della protezione sociale, a cura del professor Giuseppe Cotruvo. Il corso aiuterà i candidati nella preparazione alla prova attitudinale prevista dal bando, che consisterà nella risoluzione di un test a risposta multipla con quiz sia logico-attitudinali, sia di informatica, inglese e cultura generale.









