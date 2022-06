CCNL Sanità, c’è la firma: rinnovo, aumenti e tutte le novità

È stato firmato nella serata del 15 giugno da parte di Aran e dei sindacati Nursing Up, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, e Nursind, l’accordo di rinnovo del CCNL Sanità per il triennio 2019/21.

Sono diverse le novità in arrivo. Una novità importante riguarda la cancellazione delle vecchie categorie, B/BS, C e D/DS, in favore della creazione di cinque diverse “Aree”: professionisti sanitari e funzionari, assistenti, operatori e personale di supporto.

Stessa sorte tocca alle fasce economiche, sostituite con i differenziali economici di stipendio. Vengono introdotti nuovi aumenti di stipendio, con un aumento medio mensile di 90 euro lordi al quale poi andranno sommate le indennità.

L’accordo di rinnovo dovrà adesso passare dal Comitato di settore, dal Governo e dalla Corte dei Conti. Di seguito le parole di Davide Caparini, presidente del Comitato di Settore Regioni–Sanità, nel comunicato stampa della Conferenza delle Regioni che ha seguito la firma dell’ipotesi di rinnovo:

“Grazie alla collaborazione Governo-Regioni sono state individuate le risorse necessarie per il rinnovo del contratto, complessivamente a 241,6 milioni, che finanzieranno l’indennità del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso, il trattamento accessorio e il nuovo ordinamento professionale. Ciò comporterà un aumento economico per i dipendenti del comparto, riconoscendo così la dedizione e la professionalità di chi, fra l’altro, ha dato un contributo fondamentale per fronteggiare l’emergenza Covid-19”.





Vediamo quindi nei prossimi paragrafi le principali novità del CCNL Sanità 2019/2021.

CCNL Sanità: addio a categorie e fasce economiche

Come anticipato, viene rivista la classificazione del personale con la cancellazione delle categorie e la creazione di cinque nuove Aree:

professionisti sanitari e funzionari,

assistenti,

operatori

personale di supporto,

personale di elevata qualificazione.

Contestualmente, viene modificato anche lo schema di progressione economica orizzontale: via le fasce economiche, arrivano i “differenziali economici di professionalità“, da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico.

Viene rivisto anche il sistema degli incarichi, basato basa sui principi di maggiore responsabilità e di impegno realmente profuso, valorizzazione del merito e della prestazione professionale, e vengono istituiti in tutti i ruoli incarichi di:

posizione;

funzione organizzativa;

funziona professionale.

CCNL Sanità: aumenti e indennità

L’incremento medio mensile dello stipendio sarà di circa 90 euro per 13 mensilità. Vengono incrementati il Fondo condizioni di lavoro e incarichi e il Fondo premialità e fasce, e viene inoltre istituito Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali. A questo si aggiungono le seguenti indennità:

Indennità di specificità infermieristica;

Indennità tutela del malato e promozione della salute;

Indennità di turno, di servizio notturno e festivo (l’indennità per il lavoro notturno passa da 2,74 euro a 4 euro);

Indennità professionale specifica;

Indennità per il pronto soccorso.

CCNL Sanità: turni

Le aziende dovranno agevolare la funzione genitoriale, introducendo una priorità nell’impiego flessibile dei genitori di figli minori che lavorano e che sono entrambi turnisti, consentendo ai medesimi, ove non ostino particolari ragioni organizzative, lo svolgimento di turni di servizio opposti.

Viene perfezionata la norma che riconosce i festivi infrasettimanali anche al personale turnista, e anche i turnisti potranno beneficiare dei permessi ad ore della Legge 104, effettuando una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di fruizione di tale permesso e comunicandola all’azienda il 20 di ogni mese.









© RIPRODUZIONE RISERVATA