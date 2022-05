Bonus agricoltura 2022, fino a 50 mila euro: domande dal 20 settembre

Nuovo Bonus agricoltura 2022 in arrivo per sostenere le imprese agricole e agroalimentari pronte a realizzare investimenti informatici per lanciarsi nel mondo del commercio elettronico: un bonus fiscale per l’e-commerce.

A comunicarlo l’Agenzia delle entrate in una nota stampa che fornisce tutti i dettagli dell’incentivo, da quando accedere e quali interventi saranno compresi. In realtà il bonus tanto nuovo non è, perché a introdurlo era stata la Legge di bilancio 2021. ora però sono pronti i criteri per farne richiesta.

Le regole per fruire dell’aiuto economico sono pronte e fissate in un provvedimento firmato dal direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini (scaricalo qui), che approva anche il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere alle Entrate dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

Cos’è il nuovo Bonus agricoltura 2022

Il bonus agricoltura consiste in un credito d’imposta pari al 40% degli investimenti sostenuti da imprese agricole e agroalimentari per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Può essere fruito per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 e non può superare 50 mila euro.

Era stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (n. 178/2020, art. 1, comma 131) per il sostegno del Made in Italy

Bonus agricoltura 2022: chi può accedere





L’agevolazione sulle imposte è rivolta a:

reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del Dl n. 5/2009),

anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino.

Importo del nuovo Bonus agricoltura 2022

Il credito d’imposta è pari al 40% sugli investimenti effettuati, e non può superare questi limiti:

50 mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le per le piccole e medie imprese agroalimentari,

per le operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le per le piccole e medie imprese agroalimentari, 25 mila euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Bonus agricoltura 2022: investimenti inclusi

Il credito d’imposta è destinato agli investimenti effettuati nei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 che puntano a:

realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico,

investimenti che migliorano le potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale,

attività e progetti legati all’incremento delle esportazioni, sostenute nell’ambito delle dotazioni tecnologiche e del software e dello sviluppo di database e sistemi di sicurezza.

Come richiedere il nuovo Bonus agricoltura 2022

Le piccole, medie e grandi imprese agricole che vogliono accedere al bonus sugli investimenti devono seguire questi passi:

comunicare all’Agenzia Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta dal 2021 al 2023.

Per le spese realizzate nel 2021 la comunicazione andrà inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022 con il modello approvato dal provvedimento Entrate del 20 maggio 2022 ( Scarica qui il modello comunicazione spese )

la comunicazione andrà inviata con il modello approvato dal provvedimento Entrate del 20 maggio 2022 ( ) Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza un provvedimento delle Entrate renderà nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni stabilito dalla legge.

