Dichiarazione 730/2022: adempimenti e calendario scadenze

Data Adempimento

Entro il 15 gennaio 2022 Il sostituto d’imposta comunica ai propri dipendenti la disponibilità a fornire assistenza fiscale

Entro il 16 marzo 2022 Il sostituto d’imposta invia all’Agenzia Entrate e rilascia ai contribuenti le Certificazioni Uniche (CU)

A partire dal 23 maggio 2022 730 precompilato a disposizione sul portale “agenziaentrate.gov.it”

Entro il 15 giugno Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF / professionista abilitato: – Trasmette in via telematica all’AE le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; – Rilascia la ricevuta di presentazione del 730 ed il relativo modello, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio

Entro il 29 giugno Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF / professionista abilitato: – Trasmette in via telematica all’AE le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; – Rilascia la ricevuta di presentazione del 730 ed il relativo modello, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno

A decorrere da luglio ed entro novembre Il contribuente riceve la retribuzione con le somme trattenute o rimborsate a seguito del conguaglio 730, oltre alle trattenute delle prime rate per la dilazione del saldo a debito o degli eventuali acconti (le rate successive sono maggiorate dello 0,33% mensile, in caso di incapienza della retribuzione la parte residua non trattenuta è recuperata nei mesi successivi con applicazione dello 0,4% mensile)

Entro il 23 luglio Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF / professionista abilitato: – Trasmette in via telematica all’AE le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; – Rilascia la ricevuta di presentazione del 730 ed il relativo modello, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

Entro il 15 settembre 2022 Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF / professionista abilitato: – Trasmette in via telematica all’AE le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; – Rilascia la ricevuta di presentazione del 730 ed il relativo modello, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

Entro il 30 settembre 2022 (730 precompilato invio da parte del contribuente) Presentazione telematica all’Agenzia Entrate del modello 730 e della scelta per la destinazione dell’8, 5 o 2 per mille dell’IRPEF

Entro il 30 settembre 2022 (730 precompilato o ordinario trasmesso da sostituto d’imposta, CAF, professionista) Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF / professionista abilitato: – Trasmette in via telematica all’AE le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; – Rilascia la ricevuta di presentazione del 730 ed il relativo modello, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Entro il 10 ottobre 2022 Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto IRPEF o di procedere in misura inferiore a quanto indicato nel modello 730-3

Entro il 25 ottobre 2022 Il contribuente può presentare al CAF – professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa

A novembre Il contribuente riceve la retribuzione con le somme trattenute a titolo di acconto IRPEF. Se la retribuzione è incapiente, la parte residua è maggiorata in misura pari allo 0,4% e trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre

Entro il 10 novembre 2022 Il CAF – professionista verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi integrativa, comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione e la trasmette in via telematica all’AE