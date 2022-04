Come migliorare la cultura aziendale con il libro paga

È ampiamente riconosciuto che una buona cultura aziendale è essenziale per il successo di un’azienda, ma vari aspetti che possono aiutare a crearla spesso vengono trascurati.

Le implicazioni dell’elaborazione buste paga sulla cultura aziendale sono uno di questi aspetti. Il fatto è che il libro paga ha un effetto su molte aree di un’azienda, inclusi il flusso di cassa, la produttività e il successo aziendale generale.

Per questo motivo, è fondamentale che gli imprenditori e i manager facciano il possibile per assicurarsi che le buste paga funzionino senza intoppi e correttamente.

Perché il libro paga è importante per la cultura aziendale?

Una ricerca condotta da un istituto di risorse umane USA, ha rivelato che il 49% degli americani inizierebbe a cercare un’occupazione alternativa dopo solo due errori di busta paga nel loro attuale posto di lavoro. Questa statistica illustra quanto sia importante assicurarsi che il libro paga sia costantemente corretto.

Non solo, ma è risaputo che quando cercano un lavoro, i potenziali dipendenti apprezzano i benefit aggiuntivi, i programmi e i vantaggi che derivano da una posizione. Nella maggior parte dei luoghi di lavoro, questi rientrerebbero anche sotto la responsabilità del team del libro paga.





Senza un reparto contabilità efficace ed efficiente in grado di mantenere accuratamente salari/stipendi e altri compensi, è probabile che inizino a verificarsi errori costosi. Se ciò accade, il dubbio e la sfiducia tra i dipendenti potrebbero facilmente iniziare a diffondersi. Questo, a sua volta, danneggerebbe la cultura aziendale.

Come il libro paga costruisce la reputazione dell’azienda

Garantire che il tuo reparto paghe gestisca bene tutti i suoi processi e aderisca a rigide misure di sicurezza significa che c’è una minore possibilità di errori e attività discutibili. Questo aiuta a creare una buona reputazione per il tuo reparto paghe e, per estensione, per la tua azienda.

D’altra parte, se il reparto contabilità diventa noto per aver commesso regolarmente errori e per potenziali attività sospette, ciò porterà a una cattiva reputazione aziendale che si diffonderà anche ai clienti. Che si tratti dei media o semplicemente del passaparola, può danneggiare gravemente la reputazione della tua azienda. Tale negatività avrà probabilmente un impatto sulle tue relazioni con le parti interessate, incluso il personale che si sentirà deluso e forse anche tentato di separarsi.

Il libro paga può aumentare il coinvolgimento dei dipendenti

Essere pagati correttamente è una delle priorità più grandi, se non la più grande, per i dipendenti quando si tratta di lavoro. Se il personale è soggetto a pagamenti errati più di una volta, è probabile che inizi a sentirsi sottovalutato. Questo porterà quindi a una sensazione di disimpegno. Perché un dipendente dovrebbe voler dedicare il 100% del proprio impegno se verrà pagato in modo insufficiente o errato?

Pagamenti errati possono anche seminare dubbi sulla stabilità finanziaria di un’azienda. Se il personale non riceve un importo adeguato nella busta paga, potrebbe iniziare a preoccuparsi che l’azienda non possa più permettersi di pagarlo. Anche questo probabilmente porterà a sentirsi demotivati.

I dipendenti vengono assunti per svolgere un lavoro in cambio di un compenso concordato. Pertanto, per mantenere il rapporto è utile per il personale sapere di poter comunicare con il team di gestione stipendi secondo necessità e ottenere risposte tempestive a qualsiasi domanda.

L’ufficio paghe fornisce un compenso

Non importa quanto un dipendente apprezzi il proprio lavoro, il fatto è che lo fa solo con la consapevolezza che sarà compensato sotto forma di assegno paga e di eventuali benefici concordati. Questo sistema secolare è fondamentale per mantenere i dipendenti motivati ​​e felici sul lavoro. Senza un corretto e adeguato compenso da parte dell’ufficio paghe, sarà solo questione di tempo prima che i dipendenti si arrabbino e nasca una cultura aziendale povera.

Se un membro del personale fa il possibile, anche se potrebbe non aspettarselo, la compensazione finanziaria può fare in modo che si senta apprezzato e felice. I modelli retributivi basati sulle prestazioni possono essere utili in alcune aziende perché significano che il personale è adeguatamente retribuito in base alle proprie prestazioni, il che potrebbe includere una commissione o un bonus basato su obiettivi. Tale compenso flessibile deve passare attraverso un dipartimento paghe affidabile e accurato.

Il libro paga motiva i dipendenti a progredire

Un fattore importante per il raggiungimento di una buona cultura aziendale deriva dal fatto che il personale senta di poter progredire o meno, o addirittura lo desideri. I dipendenti stagnanti finiscono inevitabilmente per annoiarsi e sentirsi scontenti, che possono essere tossici in un ambiente di lavoro.

Questi sentimenti possono essere evitati, tuttavia, se è chiaro che c’è spazio per la progressione e che eventuali promozioni arriveranno con un aumento di stipendio da parte del reparto paghe. È fondamentale che il team del libro paga sia sempre pienamente informato quando si tratta di ruoli lavorativi del personale, in modo che possano amministrare i pagamenti giusti alle persone giuste, ogni volta che sono dovuti. Questo potrebbe non essere sempre stipendio, ma anche bonus e altri vantaggi.

Offri maggiore visibilità sulle buste paga

Un altro modo utile per migliorare la cultura aziendale tramite il reparto paghe è offrire al personale una maggiore visibilità della propria busta paga e di qualsiasi altro vantaggio rilevante. Questo può essere fatto utilizzando un software di buste paga efficace e affidabile come Compendium che include l’opzione di buste paga online o un servizio di app buste paga per i dipendenti.

Questo tipo di servizio aggiuntivo significa che i dipendenti non hanno sempre bisogno di rivolgersi al loro team di gestione stipendi per ottenere una risposta alle loro domande, perché le loro informazioni sulle retribuzioni sono prontamente disponibili sul loro cellulare o tablet. Avere questo accesso alle loro informazioni offrirà rassicurazione ai dipendenti, che acquisiranno maggiore fiducia nel team del libro paga grazie al livello di trasparenza.

Considerando tutti i modi in cui il reparto paghe influisce sui dipendenti, è chiaro che le retribuzioni hanno un impatto significativo sulla cultura generale di un’azienda. Con buste paga inefficaci o mal gestite, le aziende finiranno presto con una cattiva reputazione, personale infelice che è disimpegnato e probabilmente un elevato turnover dei dipendenti. Per evitare questi problemi, gli imprenditori devono assicurarsi di investire tempo, denaro e attenzione nella busta paga della propria azienda.

