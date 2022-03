Concorsi Forze Armate, 456 Allievi Marescialli: requisiti, domanda e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 18 marzo 2022 è stato pubblicato il bando relativo ai nuovi Concorsi Forze Armate, per titoli ed esami, per il reclutamento di 456 allievi marescialli, da avviare alla frequenza del 25° corso biennale (2022-2024) delle Forze armate. I posti messi a concorso sono così suddivisi per procedura:

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per 137 allievi marescialli dell’ Esercito ;

allievi marescialli dell’ ; concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per 162 allievi marescialli della Marina militare suddivisi tra il Corpo equipaggi militari marittimi e il Corpo delle capitanerie di porto;

allievi marescialli della suddivisi tra il Corpo equipaggi militari marittimi e il Corpo delle capitanerie di porto; concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per 157 allievi marescialli dell’Aeronautica militare.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, le modalità di iscrizione e le prove d’esame previste dal bando.

Concorsi Forze Armate: requisiti

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti per avere accesso alla procedura concorsuale:

essere cittadini italiani;

aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari

godere dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età;

essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per l’impiego negli incarichi relativi al grado nonché nelle categorie e specialità di assegnazione previste nel ruolo marescialli delle Forze armate;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

Concorsi Forze Armate: invio domande

Per iscriversi alle procedure relative ai concorsi Forze Armate, i candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione attraverso al piattaforma raggiungibile sul sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari» link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».

La procedura di candidatura dovrà essere completata entro il 17 aprile 2022.

I concorrenti dovranno essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

Sistema pubblico di identità digitale (SPID),

carta d’identità elettronica (CIE),

carta nazionale dei servizi (CNS).

Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità di punteggio, nonché il recapito presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione.

Concorsi Forze Armate: procedura di selezione

Il concorso per i 137 allievi marescialli dell’Esercito prevede l’espletamento delle seguenti fasi:

prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;

prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;

prove di verifica dell’efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

tirocinio;

valutazione dei titoli di merito.

Il concorso per l’accesso al corso per 162 allievi marescialli della Marina militare prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;

prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

prove di verifica dell’efficienza fisica;

prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie;

tirocinio;

valutazione dei titoli di merito.

Infine, la procedura di selezione per l’accesso al corso per 157 allievi marescialli dell’Aeronautica militare prevede l’espletamento delle seguenti fasi:

prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

tirocinio;

prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie;

valutazione dei titoli di merito.









