Smart working lavoratori fragili: ecco l’elenco delle patologie riconosciute

Nella Gazzetta Ufficiale numero 35 dell’11 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto interministeriale a firma dei ministri del Lavoro, Salute e Pubblica Amministrazione contenente l’elenco delle patologie in presenza delle quali i lavoratori fragili possono svolgere la prestazione lavorativa in smart working fino al 28 febbraio 2022.

Lo smart working per lavoratori fragili, com’è noto, è stato introdotto dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia“), e successivamente prorogato più volte con il perdurare della pandemia.

L’ultima proroga è quella stabilita dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che porta la fine dello smart working per i lavoratori fragili al 28 febbraio 2022. I lavoratori in questione dovranno essere in possesso di adeguata certificazione firmata dal medico di famiglia, sempre in base a quanto stabilito dal Decreto Cura Italia.

Vediamo quindi l’elenco completo delle patologie riconosciute per l’accesso allo smart working per i lavoratori fragili.

Smart working lavoratori fragili: base normativa

In base a quanto stabilito dall’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”

In relazione al perdurare della pandemia, la validità del provvedimento in questione è stata ripetutamente prorogata. L’ultima proroga in ordine di tempo è quella stabilita dal Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che all’articolo 17 la fissa al 28 febbraio 2022.

Sempre nel sopraccitato decreto si stabilisce che l’elenco delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022 la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, sarà individuato da un apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione. Il decreto è quindi finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 febbraio 2022.

Smart working lavoratori fragili: quali patologie





È riportato di seguito l’elenco delle patologie riconosciute presente nel decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione.

Indipendentemente dallo stato vaccinale

Pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);

attesa di trapianto d’organo;

terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;

immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

dialisi e insufficienza renale cronica grave;

pregressa splenectomia;

sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;

Pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

cardiopatia ischemica;

fibrillazione atriale;

scompenso cardiaco;

ictus;

diabete mellito;

bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

epatite cronica;

obesità.

Pazienti che presentano esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni:

età > 60 anni;

condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.









