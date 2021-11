Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: rinvio diario prove

**aggiornamento del 26/11/2021: nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio del diario della prova preselettiva e delle prove scritte del Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale.

L’avviso specifica che il diario della prova preselettiva e delle prove scritte della procedura concorsuale verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 4 del 14 gennaio 2022.

Leggi l’avviso

*aggiornamento del 1/11/2021: Ultime ore per inviare la domanda di partecipazione al Concorso, la cui scadenza è prevista per le ore 16 di oggi, 1 novembre 2021.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 1 ottobre 2021 è stato pubblicato il bando del Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.66 del 28 ottobre 2020.

Il nuovo Concorso Inps, indetto a livello nazionale, prevede l’inserimento a tempo indeterminato di 1.858 funzionari in area C e posizione economica C1, nel profilo di consulente della protezione sociale.

Vediamo tutte le informazioni in merito.

Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: requisiti di accesso

Al Concorso Inps 1858 consulenti della protezione sociale possono partecipare tutti i possessori di una laurea magistrale o specialistica nei seguenti indirizzi:

LM-16 o 19/S Finanza;

LM-31 o 34/S Ingegneria Gestionale;

LM-52 o 60/S Relazioni internazionali;

LM-56 o 64/S Scienze dell’economia;

LM-62 o 70/S Scienza della politica;

LM-63 o 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM-76 o 83/S Scienze economiche per l’ambiente e la cultura;

LM-77 o 84/S Scienze economico-aziendali;

LM-81 o 88/S Scienza per la cooperazione allo sviluppo;

LM-82 Scienze statistiche;

48/S Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi;

90/S Statistica demografica e sociale;

91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale;

92/S Statistica per la ricerca sperimentale;

LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie;

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;

57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

89/S Sociologia;

49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali;

LM-90 o 99/S Studi europei;

LMG-01 o 22/S Giurisprudenza;

102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;

diploma di laurea di vecchio ordinamento corrispondente ad una delle suddette lauree.

Gli interessati devono verificare di essere in possesso anche dei requisiti generali seguenti:

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

non aver riportato condanne penali, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: invio domande

La domanda di partecipazione deve essere inviata online entro le ore 16 del 1 novembre 2021, esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di:

SPID (Sistema pubblico di identita’ digitale),

oppure CNS (Carta nazionale dei servizi),

oppure CIE (carta identita’ elettronica),

compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione disponibile all’indirizzo internet www.inps.it.

Dopo l’invio, il candidato deve stampare la domanda protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova scritta, o dell’eventuale prova preselettiva, pena l’esclusione dal concorso.

Concorso Inps 1858 consulenti della protezione sociale: prove

Nell’eventualità in cui sia presentato un numero di domande di partecipazione superiore a 25 mila, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.

Alle prove scritte sono ammessi a partecipare i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a 10 volte i posti messi a concorso.

Le prove d’esame saranno le seguenti:

prima prova scritta , consistente in quesiti a risposta multipla su bilancio e contabilità pubblica, pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale, diritto amministrativo e costituzionale, diritto del lavoro e legislazione sociale;

, consistente in quesiti a risposta multipla su bilancio e contabilità pubblica, pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale, diritto amministrativo e costituzionale, diritto del lavoro e legislazione sociale; seconda prova scritta , consistente in quesiti a risposta multipla su scienza delle finanze, economia del lavoro, elementi di economia politica, diritto civile, elementi di diritto penale;

, consistente in quesiti a risposta multipla su scienza delle finanze, economia del lavoro, elementi di economia politica, diritto civile, elementi di diritto penale; prova orale, un colloquio sulle materie a programma, inglese ed informatica. Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.

Concorso Inps 1858 consulenti della protezione sociale: valutazione titoli

Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli posseduti:

3 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 101 a 105;

6 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 106 a 110;

9 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale pari a 110 e lode.

A questi saranno sommati i punteggi relativi ai seguenti titoli posseduti:

4 punti per uno o più master di secondo livello inerenti alle materie di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del bando di concorso;

8 punti per uno o più dottorati di ricerca (DR) inerenti alle materie di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del bando di concorso.

Concorso Inps 1858 consulenti della protezione sociale: come prepararsi

Per la preparazione della prova preselettiva consigliamo il seguente volume, composto da due sezioni:

nella prima si affrontano i quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica: numeri romani; esercizi di aritmetica; problemi di aritmetica; comprensione delle tabelle; calcolo delle combinazioni; calcolo delle probabilità; esercizi di algebra; problemi di algebra; quiz di logica matematica; serie numeriche; serie alfanumeriche e alfabetiche; ragionamento verbale (o critico-verbale o logico-verbale); ragionamento logico-deduttivo; relazioni insiemistiche; ragionamento logico-figurale e attenzione ai particolari;

nella seconda parte del manuale è disponiile una sezione manualistica e una sezione di quesiti a risposta multipla in:

– cultura generale (letteratura italiana, grammatica italiana, storia, storia dell’arte, geografia, educazione civica).

l testo è completato da una selezione di videolezioni a cura di Giuseppe Cotruvo, relativa a metodi e trucchi per risolvere i quiz, disponibili nella sezione online collegata al libro.

Giuseppe Cotruvo, Maggioli Editore

Il manuale è un ottimo strumento di preparazione alla prova preselettiva del concorso per 1858 consulenti di protezione sociale, indetto dall’INPS.

Inoltre, dal 9 novembre sarà attivo il corso dedicato alla preselezione del concorso INPS per 1858 consulenti della protezione sociale, a cura del professor Giuseppe Cotruvo. Il corso aiuterà i candidati nella preparazione alla prova attitudinale prevista dal bando, che consisterà nella risoluzione di un test a risposta multipla con quiz sia logico-attitudinali, sia di informatica, inglese e cultura generale.

Il corso sarà strutturato in 10 lezioni: in ogni webinar i docenti illustreranno alcuni esempi di quiz, mostreranno le tecniche di approccio da adottare, forniranno suggerimenti di studio e chiariranno i dubbi più frequenti che gli iscritti formuleranno in merito alle discipline della prova preselettiva.







© RIPRODUZIONE RISERVATA