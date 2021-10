Rampe di carico e lavoro in magazzino: l’esperienza di Armo per la sicurezza degli operatori

Le rampe di carico sono attrezzature utilizzate nella logistica per compensare lo scarto tra la banchina del magazzino e una superficie mobile (come il box di un camion) durante le operazioni di carico e scarico merci. Si tratta di uno strumento indispensabile per le aziende in quanto facilita le attività logistiche garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli operatori.

Proprio la sicurezza sul posto di lavoro è il tema caldo degli ultimi giorni: sono più di 800 le morti bianche registrate nel 2021, un numero allarmante e inaccettabile. Come garantire più sicurezza nelle industrie e nei magazzini? Il governo italiano sta lavorando a un provvedimento ad hoc, ma anche le aziende devono impegnarsi di più nel rispetto delle regole e nella scelta di macchinari adeguati.

Rampe di carico made in Italy: la realtà piemontese di Armo Spa

In provincia di Torino, più precisamente a None e a Collegno, ci sono gli stabilimenti di Armo Spa, azienda leader nella produzione di rampe di carico e macchinari per la movimentazione delle merci. Le rampe di carico, nello specifico, sono progettate, realizzate e collaudate nello stabilimento di None, la struttura produttiva più all’avanguardia nella costruzione di questa tipologia di macchinari.

I processi robotizzati eliminano ogni possibilità di errore durante la fase di produzione delle rampe di carico, con un’affidabilità molto più elevata rispetto a una lavorazione tradizionale. Il controllo qualità è costante e tutte le rampe di carico, dopo l’esito positivo delle verifiche di sicurezza e funzionalità, vengono fornite al cliente con la dichiarazione di conformità e il marchio CE.

Le rampe di carico Armo per migliorare la logistica

Le rampe di carico di Armo sono disponibili in diversi modelli per venire incontro alle più disparate esigenze logistiche. A seguire un elenco delle principali tipologie di rampe di carico prodotte dall’azienda piemontese.

Rampe di carico a spondina rotante

Offrono agli operatori semplicità di utilizzo, adattabilità e sicurezza. La spondina ha una forma studiata appositamente per prevenire il blocco della rotazione causato dall’accumulo di sporco e detriti. Le protezioni laterali, in alluminio o lamiera, possono essere telescopiche o incernierate e riducono i rischi di cesoiamento come richiesto dalla normativa europea EN1398.

Rampe di carico a spondina telescopica

È la soluzione ideale Ideale per il carico e lo scarico merci di camion che non possono avvicinarsi in retromarcia alla banchina del magazzino. Il becco telescopico, che può raggiungere una lunghezza di 500 o 1000 mm, è utile anche quando risulta difficile scaricare il cassone del camion a causa della mancanza di spazio per l’appoggio della spondina.

Mini rampe di carico da banchina

Realizzate in acciaio di alta qualità e in diverse misure, le mini rampe da banchina vengono utilizzate in presenza di piccoli dislivelli. Sono disponibili in due modelli, uno da esterno e uno da fossa per integrarle in ogni tipo di stabilimento. A partire dal 2021, Armo ha reso la struttura delle mini rampe di carico da esterno (mini dock) ancora più performanti e, laddove sia necessario, è possibile dotarle di accessori come ringhiere anticaduta, zincatura a caldo o porte speciali.

Rampe di raccordo in alluminio

Compensano qualsiasi dislivello e colmano in modo ottimale la distanza tra banchina di carico e superficie di un automezzo. Realizzabili su misura, le rampe di raccordo in alluminio assicurano la massima sicurezza nelle operazioni di carico e scarico merci, insieme a una facile manutenzione.

Accessori per le rampe di carico

Per permettere agli operatori di lavorare con un livello maggiore di sicurezza, le rampe di carico Armo possono essere utilizzate insieme a specifici accessori in base alle singole attività da svolgere nei magazzini e nelle industrie. Gli accessori più richiesti, in genere, sono i seguenti:

guide a terra in acciaio zincato;

sistemi di bloccaggio camion;

semafori led;

cunei bloccaruota con sensore per presenza mezzo;

tamponi respingenti oscillanti;

sensori di prossimità per l’attracco dei veicoli;

sistema integrato cuneo + semaforo.

Con Armo efficienza e sicurezza sono garantite

Le rampe di carico di Armo soddisfano i più elevati standard di sicurezza europei e sono collaudate singolarmente nella fabbrica di None per garantire sempre le massime prestazioni. I clienti possono scegliere tra numerosi modelli e richiedere una progettazione su misura che soddisfi ogni esigenza per il lavoro in magazzino.

Tutti i prodotti Armo hanno una garanzia di 2 anni, estendibile fino a 5 anni, con un servizio di riparazione e manutenzione effettuato da tecnici specializzati. Logistica, stoccaggio e movimentazione merci: grazie alle soluzioni offerte dall’azienda piemontese, gli operatori possono svolgere ogni attività con più rapidità e in totale sicurezza.







