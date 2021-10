Concorso Comune Roma, 140 Assistenti Sociali: pubblicata la graduatoria dei vincitori

*aggiornamento del 12/10/2021: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 81 del 12 ottobre l’avviso relativo alla graduatoria del concorso, disponibile nell’Albo Pretorio di Roma Capitale.

Leggi l’avviso

*aggiornamento dell’8/06/2021: in Gazzetta e sul sito del Formez le date della prova scritta per il profilo di funzionario assistente sociale. Si svolgerà il 25 giugno alle ore 14.30 secondo le modalità riportate nell’avviso allegato.

Con la riapertura del Concorso del Comune di Roma si sbloccano finalmente le assunzioni per l’Amministrazione capitolina. Sono previste circa 1500 assunzioni, di categoria C e D, quindi per diplomati e laureati.

Nel bando di categoria D, per 420 posti, è prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Assistente Sociale, cat. D – posizione economica D1 – Famiglia Educativa e Sociale, di 140 unità.

Nei prossimi paragrafi ci soffermeremo sui requisiti di partecipazione, su come fare domanda, su quali saranno le materie d’esame del profilo per Funzionari Assistenti Sociali (codice concorso FASD/RM) e sui materiali per la preparazione. Ricordiamo che dopo la riapertura è possibile presentare domanda fino al 24 maggio 2021.

Concorso Comune di Roma, 140 Assistenti Sociali: requisiti

Per poter partecipare al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Possono partecipare anche i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

età non inferiore a 18 anni;

essere in possesso del titolo di Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale ;

; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano

l’interdizione dai pubblici uffici.

l’interdizione dai pubblici uffici. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei

riguardi degli obblighi di leva.

Anche a seguito della riapertura dei termini, in ogni caso, tutti i titoli ed i requisiti di

partecipazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 21 settembre 2020.

Preparati con:

Concorso Comune di Roma 140 Funzionari Assistenti sociali (FASD/RM) AA.VV., 2021, Maggioli Editore 2021, Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione al concorso indetto dal Comune di Roma per 140 Funzionari Assistenti sociali (Cat. D). Il Kit comprende 2 tomi:- il Tomo I dedicato alla normativa e al ruolo dell’assistente sociale;- il Tomo II dedicato alle materie...



Concorso Comune di Roma - Statuto di Roma Capitale e principali regolamenti commentati Luigi Tramontano (a cura di), 2021, Maggioli Editore 2021, Il libro si presenta come utile strumento per conoscere e approfondire lo Statuto, i principali regolamenti e l’organizzazione degli uffici del Comune di Roma, in preparazione al Concorso indetto dal Comune di Roma per tutti i profili. Dopo un breve excursus sulle origini e i principi...



Concorso Comune di Roma, 140 Assistenti Sociali: domanda

È possibile inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma “Step One 2019”, previa registrazione del candidato sulla stessa. Per la partecipazione al concorso occorre inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Per la partecipazione al concorso è previsto, inoltre, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33 effettuabile seguendo le indicazioni riportate nella piattaforma “Step-One 2019”.

Non è richiesto nessun adempimento ulteriore a chi ha già presentato domanda. Questi possono tuttavia modificare, integrare o sostituire, entro il 24 maggio 2021, le domande già presentate. In questo caso verrà presa in considerazione l’ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.

Concorso Comune di Roma, 140 Assistenti Sociali: prova d’esame

In base alle disposizioni previste dall’art. 10, comma 3, del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, cambiano le prove d’esame del concorso, per cui questo si svolgerà con una sola prova scritta digitale, durante la prima decade di giugno, presso la Fiera di Roma.

Questa avrà una durata di 60 minuti e prevede 60 domande a risposta multipla. Cinque delle 60 domande saranno volte all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse. La prova si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

Concorso Comune di Roma, 140 Assistenti Sociali: programma

Le domande della prova digitale per funzionari educativi verteranno sui seguenti argomenti:

legislazione nazionale e regionale sui servizi sociali e socio-assistenziali;

competenze dell’ente locale in materia sociale e socio-assistenziale;

programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali, socio-assistenziali;

principi, finalità, modelli, metodologie e tecniche del servizio sociale;

territorio e sviluppo di comunità nel lavoro sociale;

rapporto con gli Organi giudiziari in materia di tutela di anziani, adulti, minori, anche in condizione di disabilità;

nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;

elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati informatici e ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

Statuto e Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

Concorso Comune di Roma Assistenti Sociali: come prepararsi

Per la preparazione al concorso si consigliano i seguenti volumi:

Con teoria e quiz, presenti anche nella sezione online, sulle materie a bando. Disponibili inoltre:

Simulatore di quiz

Quiz di lingua inglese;

Teoria e quiz di informatica.

Il testo prende in esame:

Statuto e principali regolamenti in vigore di Roma Capitale;

amministratori e organi di governo;

procedimento amministrativo e diritto di accesso;

decentramento municipale;

organizzazione dei servizi e degli uffici;

gestione dei servizi pubblici e l’ordinamento contabile.

Segue l’appendice con i testi integrali dello Statuto e dei principali regolamenti. Nella sezione online una selezione di quiz a risposta commentata, simulatore e video di approfondimento.

Per vedere le videolezioni con il prof. Tramontano clicca qui.







