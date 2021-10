Cedolino stipendio Noipa Ottobre 2021: calendario, rimborsi, bonus

Cedolino stipendio NOIPA: quando sarà visibile la busta paga di ottobre 2021 dei dipendenti pubblici? Come di consueto ormai, anche per il corrente mese è possibile per i dipendenti della Pubblica Amministrazione controllare in via anticipata lo stipendio. Infatti, per il mese di ottobre 2021 l’importo si potrà controllare diversi giorni prima dell’accredito vero e proprio. Il tutto sarà ben visibile nell’apposta sezione “Consultazione pagamenti”, all’interno della propria area riservata sul portale della P.A. (self service). Tuttavia, per poter visualizzare il cedolino dettagliato è necessario attendere almeno metà mese o al massimo qualche giorno in più.

Per il mese di ottobre 2021, infatti, occorre attendere il 18 ottobre 2021. Si ricorda, al riguardo, che a partire dal 1° ottobre 2021, per accedere al portale e consultare il cedolino NoiPA dello stipendio, sarà necessario avere SPID (identità digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Per quanto riguarda il pagamento dello stipendio, la Pubblica Amministrazione anticipa il bonifico ai propri dipendenti laddove la data cade in un giorno festivo. Cosa che questo mese accade per la rata ordinaria. Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio il calendario delle emissioni e i pagamenti degli stipendi previsti per i cedolini NOIPA nel mese di ottobre 2021.

Cedolino stipendio NOIPA: cos’è?

NOIPA è un sistema realizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (DAG), del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per la gestione degli stipendi del personale centrale e periferico della Pubblica Amministrazione. Esso consente ai dipendenti pubblici di registrarsi e consultare il cedolino mensile.

In altre parole esso si occupa della gestione di tutte le competenze fisse e continuative, previste dai contratti nazionali di lavoro e delle competenze accessorie.

Le Amministrazioni che aderiscono hanno a disposizione un sistema unico di gestione di tutti gli aspetti di natura giuridica, economica e di rilevazione presenze che riguardano il personale.

Cedolino stipendio NOIPA: funzionalità

NoiPA consente di:

visualizzare il cedolino stipendiale ;

; usufruire di numerosi servizi self service ;

; essere aggiornati sulle comunicazioni e le novità offerte dal portale.

Cedolino stipendio NOIPA ottobre 2021: calendario

Il calendario dei dipendenti della P.A. è disciplinato dal D.L. n. 350/2001 e prevede due fasi nell’elaborazione del cedolino dei dipendenti pubblici: l’emissione e l’esigibilità.

L’emissione è l’elaborazione del pagamento, mentre l’esigibilità è l’accredito dello stipendio. Per il mese di ottobre 2021 il calendario prevede il seguente iter:

venerdì 22 ottobre : pagamento rata ordinaria comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo e supplenti annuali);

: pagamento rata ordinaria comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo e supplenti annuali); martedì 26 ottobre : pagamento rata ordinaria comparto sanità;

: pagamento rata ordinaria comparto sanità; mercoledì 27 ottobre: pagamento (previsto) rata per il personale Supplente Breve (compreso N19-COVID) e Saltuario della scuola e personale Volontario dei Vigili del Fuoco. Deve essere autorizzata dalle segreterie scolastiche e il sistema della Ragioneria di Stato deve aver verificato la disponibilità di fondi (emissione speciale di ottobre).

Informazioni sul cedolino NoiPA di ottobre

Nel visualizzare l’importo degli stipendi NoiPA del mese di ottobre, bisogna tenere a mente che potrebbero contenere:

incremento dell’ANF previsto dal mese di luglio per via del nuovo assegno unico;

addizionali comunali e regionali;

le detrazioni fiscali, per coniuge e figli a carico;

importo bonus per effetto del taglio del cuneo fiscale.

Cedolino stipendio NOIPA ottobre 2021: quando sarà visualizzabile

Si ricorda, al riguardo, che è possibile visualizzare, per la rata ordinaria, l’importo dello stipendio di gennaio nella sezione “Stipendiale” dell’Area riservata del sito NoiPa e accedendo al servizio “Pagamenti” dell’applicazione cambiando l’anno di ricerca da 2020 a 2021.

Il cedolino di ottobre 2021, sarà visibile interamente dopo la metà del mese (circa il 18 del mese) di Ottobre 2021 e scaricabile sino al 15 del mese successivo. Sul cedolino ci potrebbe essere un riduzione dell’importo netto, a causa dell’applicazione delle addizionali comunali e regionali, sino al mese di Novembre 2021.







