Parlare in pubblico: le buone regole per non fallire

Che lo si chiami public speaking oppure parlare in pubblico il significato non cambia, è sempre lui: il fatidico momento in cui per lavoro, volontariato o semplice contatto sociale, ci si trova di fronte a una platea pronta a cogliere il momento in cui apriamo bocca per esporre il nostro discorso, le nostre parole, la nostra voce. Oltre alla soatanza di ciò che abbiamo da dire, questa platea farà molta attenzione anche all forma, al come parliamo, al modo in cui pronunciamo quelle parole.

Per affrontare con sicurezza il momento di parlare in pubblico, occorrono una solida preparazione e un’approfondita conoscenza dei meccanismi che regolano i processi della respirazione e della fonazione: pratiche apparentemente semplici e alla portata di tutti, ma che nascondono molti equivoci e numerose insidie.

Chiunque usi la voce per professione, lavori a contatto del pubblico o sia chiamato a tenere discorsi, non può fare a meno di appropriarsi di tutti gli strumenti utili a migliorare le proprie prestazioni.

Il corso “Buone regole per parlare in pubblico”, organizzato da FormazioneMaggioli, propone un percorso teorico-pratico che parte dal riscaldamento fisico e vocale e si conclude con l’interpretazione e l’esposizione di un testo.

Si svolgerà in modalità online e in diretta, martedì 12 ottobre 2021 dalle ore 14 e 30 alle 16.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

Chi sono i destinatari del corso

Il corso in diretta web sul portale FormazioneMaggioli si rivolge a chiunque sia interessato a migliorare le proprie qualità espressive, ai pofessionisti che fanno un uso massiccio e prolungato della voce, o che necessitano di perfezionare l’efficacia della loro comunicazione, agli amministratori e funzionari pubblici, giornalisti, avvocati, insegnanti, attori, presentatori e commentatori.

Le lezioni sono tenute da Paolo Orlandelli, attore, regista e insegnante di recitazione e di educazione della voce. Diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma nel 1995, ha approfondito lo studio dell’educazione della voce presso lo “Speech and Voice Centre” di Londra.

Tematiche e programma del corso

Rilassamento e scioglimento

Liberare corpo e mente dalle tensioni.

Respirazione

Come funziona, come si usa per dominare l’ansia e sostenere la voce.

Riscaldamento della voce

Analisi dettagliata del processo della fonazione. Come impostare la voce nella maschera e inviarla all’esterno.

Interpretazione

Analisi del testo e rapporto con l’uditorio.

Info e dettagli

