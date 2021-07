Decreto Sostegni bis: tutte le novità sugli aiuti alle famiglie

Alla luce del protrarsi della pandemia da Coronavirus, il Governo ha reso necessario intervenire per l’ennesima volta in favore di imprese, famiglie e lavoratori per garantire un sostentamento economico. Ultimo intervento in ordine cronologico è il “Decreto Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), recentemente convertito in L. n. 106/2021. Particolare attenzione è stata dedicata alle famiglie che duramente sono state colpite dalla crisi economica a causa del Covid-19. Stiamo parlando, in particolare, della proroga del Reddito di Emergenza (REM) per ulteriori mensilità, del blocco della riduzione del meccanismo di decalage della NASpI, del rinnovo buoni spesa e contributo affitti, dell’estensione e proroga fondo mutui prima casa per giovani under 36, ecc.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 è dunque fondamentale andare a vedere quali sono tutte le novità sugli aiuti alle famiglie entrate in vigore grazie al “Decreto Sostegni bis”.

Decreto Sostegni bis: proroga REM

La prima importante novità è la proroga del Reddito di emergenza (REM). L’aiuto economico, nato durante la pandemia, sarà riconosciuto anche per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Le quote di REM riconosciute anche ai soggetti che hanno terminato tra il 1°marzo 2021 e il 30 aprile 2021 le prestazioni previste dagli artt. 1 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015.

La domanda per le quote di REM è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Decreto Sostegni bis: proroga indennità stagionali

È stato introdotto un nuovo bonus per i lavoratori stagionali, del turismo, dello spettacolo, autonomi e atipici. L’indennità è concessa per i mesi di giugno e luglio 2021 sia a coloro che hanno già beneficiato del precedente bonus 2400 euro Inps che a coloro che non hanno percepito il precedente aiuto.

Decreto Sostegni bis: nuovo contratto di rioccupazione

È istituito il nuovo contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro.

Decreto Sostegni bis: proroga smart working semplificato

Le modalità di lavoro agile semplificato per i lavoratori privati sono prorogate fino al 30 settembre 2021.

Decreto Sostegni bis: blocco riduzione NASpI

In tema di NASpI, ossia l’indennità di disoccupazione, il Governo ha pensato di non applicare la percentuale di riduzione a partire dal quarto mese di fruizione del beneficio. Quindi il soggetto disoccupato ricevere l’importo della disoccupazione per intero tutti i mesi, senza applicazione del meccanismo di decalage.

Decreto Sostegni bis: buoni spesa e contributo affitti

Sono stati rinnovati anche, per l’anno 2021, i cd. “buoni spesa”. A tal fine, il Governo ha previsto in favore dei Comuni risorse finanziarie per un importo pari a 500 milioni di euro. Quindi, ciascun Comune potrà nuovamente attivare iniziative di solidarietà alimentare, tramite l’erogazione di buoni spesa, e per concedere contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche a favore delle famiglie in difficoltà.

Decreto Sostegni bis: contratti espansione e solidarietà

È esteso al 2021 il contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e sono stanziate nuove risorse per i contratti di solidarietà.

Decreto Sostegni bis: proroga fondo mutui prima casa per giovani under 36

Esteso il fondo di garanzia sui mutui per l’acquisto della prima casa. La misura, infatti, riguarda anche i giovani fino a 36 anni di età per gli atti stipulati fino al il 31 dicembre 2022

Inoltre, il fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui (Fondo Gasparrini) è prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Da notare, altresì, che i giovani under 36 sono esonerati anche dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, e hanno diritto a pagare la metà delle spese notarili, per gli atti stipulati fino al il 31 dicembre 2022, ad eccezione che per l’acquisto di abitazioni di lusso.

Decreto Sostegni bis: proroga bonus elettricità

Prorogato anche il bonus per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene prorogato fino a luglio 2021.

Decreto Sostegni bis: proroga dello sconto sulla TARI

Grazie a uno stanziamento di 600 milioni di euro a favore dei Comuni, è stata prorogata – anche per il 2021 – la riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) per le attività economiche maggiormente colpite dalle restrizioni introdotte a livello nazionale per evitare la diffusione del contagio da coronavirus.

Decreto Sostegni bis: proroga misure per visite, esami e ricoveri

Le disposizioni straordinarie per abbattere le liste di attesa per prestazioni ambulatoriali, screening e ricoveri ospedalieri sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

Decreto Sostegni bis: esenzione ticket per pazienti ex covid

Altro aiuto per famiglie riguarda l’esenzione ticket per pazienti ex covid. Quindi, tutti coloro che hanno avuto il Covid in forma severa sono esonerati per 2 anni dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (visite ed esami).

E-book consigliato:

Tutte le Novità della Legge di conversione del Decreto Sostegni bis dopo la pubblicazione in Gazzetta, eBook in pdf di 146 pagine.







© RIPRODUZIONE RISERVATA