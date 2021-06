Scadenze fiscali: si va verso la modifica del calendario

Nell’ambito della conversione in Legge del decreto Sostegni Bis (D.L. 73/2021) vi è in atto la discussione su alcune possibili modifiche relative al calendario fiscale con particolare riferimento ad alcune scadenze fiscali importanti a fine giugno e non solo.

Si sta infatti ragionando verso un rinvio delle scadenze per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi del prossimo 30 giugno, e inoltre spunta l’ipotesi di un obbligo meno stringente per la chiusura delle dichiarazioni dei redditi, legate alle domande dei contributi previsti dal Sostegni Bis.

Gli emendamenti al decreto Sostegni “Bis” presentati in commissione bilancio, mirano ad apportare delle modifiche al calendario fiscale del mese giugno anche se non è escluso che il Governo potrebbe anticipare la conversione in legge del decreto, ed intervenire con un DPCM soprattutto per quanto riguarda versamento delle imposte di fine giugno.

In merito si evidenza un paradosso, ovvero l’esistenza di una vera e propria partita di giro fiscale in quanto stanno già arrivando gli indennizzi automatici previsti dal decreto Sostegni Bis, e i contribuenti si trovano a dover versare (quasi) subito dopo le imposte. Una proroga del versamento permetterebbe alle imprese di avere un maggior respiro in termini di liquidità da utilizzare.

Scadenze fiscali: versamento delle imposte

Il Governo sta dunque ragionando sul come comportarsi con la prossima scadenza relativa al versamento delle imposte (Irpef, Ires. Irap) del 30 giugno, si dovrà decidere se far slittare in avanti la scadenza, rinvio che potrebbe essere determinato con un DPCM spostando a luglio la scadenza o, come già fatto in passato, direttamente al 30 settembre per i soggetti Isa.

La scadenza interessata riguarderebbe il saldo e la prima rata di acconto dei versamenti fiscali per professionisti e partite Iva, non dovrebbe riguardare le persone fisiche che versano l’Irpef.

Al momento i contribuenti possono decidere di non versare entro il termine del 30 giugno, in quanto vi è la possibilità di effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi, ovvero il 30 luglio 2021, aggiungendo la maggiorazione dello 0,40%.

Potrebbe essere disposto un rinvio senza maggiorazione che riguardi solo i contribuenti ISA, che aderiscono cioè agli indici di affidabilità fiscale.

Scadenze fiscali: il 10 settembre per gli indennizzi alle imprese

Altra data al centro delle discussioni è quella del 10 settembre prossimo. Il decreto Sostegni Bis riconosce, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che deve essere definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, posto che questa istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

La determinazione e l’erogazione del contributo a fondo perduto, è strettamente collegata alla preventiva disponibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati della dichiarazione dei redditi riferiti sia all’anno 2019 che all’anno 2020.

La scelta di vincolare la richiesta del contributo alla presentazione entro un certo termine della dichiarazione dei redditi, è relativa alla volontà di assicurare la sua erogazione nel minor tempo possibile, tenuto conto della situazione di difficoltà economica in cui si trovano gli operatori destinatari dello stesso.

Un eventuale differimento del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, propedeutica per la presentazione dell’istanza di accesso al contributo, determinerebbe un allungamento dei tempi necessari per l’erogazione dello stesso.

L’idea allo studio è quella di comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 10 settembre solo i dati necessari ai fini della richiesta degli indennizzi, e lasciare il termine per la presentazione della dichiarazione al 30 novembre.

Scadenze fiscali: riscossione a settembre

Altro punto oggetto di discussione, riguarda la riscossione la cui attività dovrebbe per come previsto, ripartire ad inizio luglio con i pagamenti che dovranno essere effettuati entro il prossimo 2 agosto.

Si parla di possibili modifiche del calendario attualmente in vigore, l’intervento potrà riguardare il prolungamento in avanti del “fermo” della macchina della riscossione, e cosi la sospensione delle notifiche e delle altre attività, potrebbe continuare fino a settembre.

Vi sono tuttavia anche proposte di mantenere il blocco dell’attività fino al 31 dicembre prossimo per poi far ripartire le attività con una dilazione delle notifiche su tre anni. Anche in questo caso dovrebbe essere un emendamento al decreto sostegni Bis che individuare le modifiche.

Scadenze fiscali: le ipotesi sulla rottamazione

Altro tema oggetto di analisi per un eventuale rinvio, è quello della rottamazione che come tante altre scadenze è stata già oggetto di diverse proroghe.

Ad agosto scadrà il termine per il versamento delle rate che sono scadute nel 2020, e a fine novembre con aggiunta della tolleranza dei cinque giorni delle rate che scadono nel 2021.

Le ipotesi fanno riferimento ad un stop generale dei pagamenti fino a fine anno, per poi ripartire con le dilazioni dei pagamenti.







