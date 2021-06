Esenzione Imu 2021: invio dichiarazione entro il 30 giugno. Modello e istruzioni

Chi vuole e può beneficiare dell’esenzione Imu 2021 per l’anno d’imposta 2020, causa Covid-19, deve presentare obbligatoriamente la dichiarazione, e deve farlo entro il 30 giugno. Il chiarimento è statao fornito dal Ministero dell’economia con una Faq che ha precisato in data 8 giugno come i soggetti esonerati dal versamento dell’imposta municipale propria nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all’emergenza COVID-19 sono obbligati a presentare la dichiarazione.

Ricordiamo che il versamento della prima rata Imu è in scadenza il 16 giugno 2021. La prima rata sarà pari al 50% della singola imposta calcolata in base alle aliquote relative all’anno precedente.

Vediamo come fare, entro quando e il modello da utilizzare per dichiarare il proprio diritto a non versare l’imposta. >> La Tassazione degli immobili 2021 <<

Esenzione Imu: obbligo di dichiarazione

La dichiarazione IMU deve essere sempre presentata quando “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” (art 1 comma 769 Legge n. 160 del 2019) e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ne consegue che anche in quest’ultimo caso (causa emergenza covid), dovranno presentare la dichiarazione entro il 30 giugno barrando la casella “Esenzione”.

Dichiarazione Imu: entro quando inviarla

La scadenza per l’invio della Dichiarazione Imu, anche ai fini dell’esenzione per l’anno di imposta 2020, è fissata al 30 giugno 2021.

Obbligo di dichiarazione Imu: quando viene meno

L’obbligo dichiarativo non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

Pertanto, il MEF specifica che tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.

In merito invece agli adempimenti degli enti non commerciali ( art 1 comma 759 lett g) legge 160/2019) dato che il comma 770 prevede espressamente che la “dichiarazione deve essere presentata ogni anno” per questi soggetti la dichiarazione è sempre dovuta.

Esenzione Imu: modello di dichiarazione da utilizzare

Per effettuare la Dichiarazione Imu è stato messo a punto un modello ad hoc da scaricare, compilare e inviare. Il modulo è reperibile.

gratuitamente presso gli uffici comunali,

scaricabile dal sito www.finanze.gov.it.

scaricabile direttamente da LeggiOggi >> a questo link <<

Allegati:

Libri utili:

IMU Imposta Municipale Propria - Manuale operativo Pasquale Mirto, 2020, Maggioli Editore 2020, L’anno 2020 è un anno ricco di novità per i tributi comunali. Oltre alla nuova IMU ed all’introduzione dell’accertamento esecutivo anche per i tributi comunali, il legislatore è intervenuto su vari fronti, al fine di sistematizzare la disciplina di riferimento, benché non sembri...



La tassazione degli immobili 2021 Andrea Schiavinato, Serena Francesca Giubileo , 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume prende in esame l’intera disciplina tributaria nel settore immobiliare. Con taglio operativo, si analizzano le singole problematiche, relative anche alla compilazione di modelli. Numerosi esempi e casi pratici guidano il lettore, facilitandolo nell’interpretazione e applicazione...









© RIPRODUZIONE RISERVATA