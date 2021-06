Concorso Comune Roma, la guida: come partecipare alla prova scritta

Si avvicina la data in cui si terrà la prova scritta del Concorso del Comune di Roma per 1512 assunzioni per diversi profili professionali. Si parte infatti il 16 giugno con la prova preselettiva per 42 dirigenti, mentre dal 17 al 25 giugno toccherà alla prova scritta per 100 funzionari. In arrivo le date degli altri profili.

Il concorso, sbloccato il 23 aprile scorso con la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, ha visto la modifica del bando per essere adeguato alla riforma dei concorsi pubblici dell’articolo 10 del Dl 44/2021. Di seguito i principali cambiamenti:

niente preselezione per i profili non dirigenziali (come già anticipato la preselezione per 42 dirigenti si terrà il 16 giugno);

(come già anticipato la preselezione per 42 dirigenti si terrà il 16 giugno); niente prova pratica e prova orale;

un’unica prova scritta con programmi diversificati in base al profilo professionale.

Le prove si svolgeranno seguendo l’apposito protocollo, sono infatti previste diverse indicazioni per la partecipazione in funzione del contenimento dei rischi legati al contagio da Covid-19.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le indicazioni utili per partecipare alle prove del Concorso del Comune di Roma.

Concorso Comune Roma: dove e quando

La sede per lo svolgimento delle prove è la Nuova Fiera di Roma, ingresso EST, viale Alexandre Gustave Eiffel, 00148 Roma.

Si inizierà il 16 giugno 2021 con la preselezione per 42 dirigenti, dal 17 la prova scritta per 100 funzionari amministrativi.

Concorso Comune Roma: documenti da presentare

I candidati che nel giorno della convocazione si recheranno presso la sede per lo svolgimento delle prove dovranno portare con sé i seguenti documenti:

documento di riconoscimento in corso di validità:

in corso di validità: ricevuta di iscrizione rilasciata dal sistema all’atto della candidatura;

rilasciata dal sistema all’atto della candidatura; autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata alle istruzioni nel paragrafo precedente);

da firmare in sede concorsuale (allegata alle istruzioni nel paragrafo precedente); referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare , effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo non prima di 48 ore dalla prova concorsuale, con esito negativo;

, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo non prima di 48 ore dalla prova concorsuale, con esito negativo; per il profilo Funzionario Amministrativo occorrerà portare inoltre la copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale. Tale lettera sarà inviata a ciascun candidato, qualche giorno prima della data in cui è convocato, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato stesso in sede di presentazione della domanda, e contiene un QR Code fondamentale per l’accesso alla prova.

Concorso Comune Roma: protocollo

I candidati dovranno seguire le indicazioni del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. In particolare dovranno:

presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;

non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi, tosse, difficoltà respiratoria, perdita o alterazione di gusto e/o olfatto, mal di gola;

non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove (anche per i candidati che hanno già effettuato la vaccinazione per il COVID-19);

indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, le mascherine FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Non si potranno consumare alimenti, è invece consentito il consumo di bevande.

Concorso Comune Roma: prova scritta digitale

La prova scritta per i profili non dirigenziali si svolgerà mediante l’utilizzo di strumenti informatici. Ai candidati verrà apposto un braccialetto con un QR Code univoco che andrà mostrato nell’apposito banco Check-In per l’identificazione e per l’assegnazione di un tablet per lo svolgimento della prova.

Al termine del tempo concesso per lo svolgimento della prova il sistema informatico termina automaticamente la procedura, acquisendo le risposte che sono state date.

La prova durerà 60 minuti e consisterà in una serie di 60 domande a risposta multipla. Il punteggio massimo è di 30 punti, e verrà attribuito con il seguente criterio:

Risposta esatta: + 0,50 punti

Mancata risposta: 0 punti

Risposta errata: – 0,15 punti

Il punteggio minimo per il superamento della prova è 21/30. Non sarà permesso introdurre fogli, testi, vocabolari, appunti, telefoni cellulari e calcolatrici. Durante le prove sia i candidati che gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di mascherina FFP2.

Concorso Comune Roma: piani operativi

Sono stati pubblicati il 7 giugno i piani operativi delle prove per dirigenti e per funzionari amministrativi. All’interno dei piani sono presenti tutte le indicazioni su come raggiungere la Fiera e su come saranno strutturate le aule concorsuali. È possibile consultarli e scaricarli selezionando i rispettivi collegamenti:

Concorso Comune Roma: come prepararsi

Abbiamo parlato dei programmi delle prove scritte per i diversi profili professionali in questo articolo:

Di seguito i testi utili per la preparazione:

Per prepararsi su Statuto e Regolamenti di Roma Capitale , oltre al libro specifico, ecco il webinar del Prof. Tramontano, diviso in due parti:

Parte 1

Parte 2







