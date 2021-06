Sono già accessibili online i nuovi importi dell’ultima busta paga del Cedolino Noipa giugno 2021, che sarà visibile a partire dal 18 del mese, per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e docenti che hanno aderito al sistema NoiPA. La data di esigibilità ordinaria è dal giorno 23 del mese, ma in realtà i dipendenti della PA possono visualizzare in anticipo l’importo nell’area riservata di NoiPa nel cedolino.

Importante ricordare che il cedolino di giugno 2021 presenta importi gravati da addizionali regionali e comunali negli stipendi Noipa per PA, aggiunti dallo scorso 3 marzo 2021 all’11 novembre 2021.

Cedolino Noipa giugno 2021: come accedere

NoiPA è la piattaforma realizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per la gestione del personale della Pubblica Amministrazione.

Nel concreto, NoiPA consente di:

visualizzare il cedolino stipendiale ;

; usufruire di numerosi servizi self service ;

; essere aggiornati sulle comunicazioni e le novità offerte dal portale.

Per accedere al portale è necessario che gli interessati siano in possesso di una delle credenziali seguenti:

SPID,

CNS.

Fino al 30 settembre 2021 si possono utilizzare le vecchie credenziali del PIN. Una volta entrati nella propria area riservata, per poter controllare il Cedolino Noipa giugno 2021 si deve cliccare sulla voce “Self service” e in seguito su “Consultazione pagamenti”.

Cedolino Noipa giugno 2021: calendario pagamenti

Per la maggior parte dei dipendenti pubblici la data di esigibilità è il 23 del mese, ma si devono comunque considerare date differenti in base ai ruoli svolti per la pubblica amministrazione. Il calendario dei pagamenti di giugno prevede, come i mesi scorsi, le seguenti date:

23 Giugno 2021: insegnanti e il personale ATA;

insegnanti e il personale ATA; 26 Giugno 2021: comparto sanità;

comparto sanità; 27 Giugno 2021: i vigili del fuoco e i supplenti brevi e saltuari.

A ridosso del pagamento, anche il cedolino sarà visibile nell’area personale di NoiPa, ovvero attorno il 18 giugno 2021, mentre gli importi sono già accessibili nell’area riservata del portale.

Cedolino Noipa giugno 2021: trattenute

Per il Cedolino Noipa di giugno 2021 occorre tenere conto che gli importi saranno influenzati anche dalle trattenute delle addizionali comunali e regionali, iniziate nel mese di marzo e che graveranno fino al mese di novembre 2021.







