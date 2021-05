Concorso Comune Roma, 350 amministrativi: il 17 giugno la prova per funzionari

**aggiornamento del 28/05/2021: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il diario delle prove per il profilo di 100 funzionari amministrativi, codice concorso FAMD/RM. Queste si terranno dal 17 al 25 giugno presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso EST (padiglioni 1, 3 e 4) viale Alexandre Gustave Eiffel, 00148 Roma. Il calendario delle convocazioni e le istruzioni per lo svolgimento della prova sono disponibili a questo indirizzo.

Leggi l’avviso

Riaperte le domande dell’atteso Concorso Comune Roma per 1512 diplomati e laureati, finalizzato alla copertura di posti in categoria C e D a tempo pieno ed indeterminato.

La selezione consiste in una sola prova scritta differenziata per profilo, per adeguarsi al protocollo di sicurezza e alle disposizioni del DL 44/2021.

I profili professionali in area amministrativa sono due:

istruttore amministrativo: 250 posti;

250 posti; funzionario amministrativo: 100 posti.

Vediamo ora nel dettaglio chi può partecipare a questo concorso, quali sono le modalità e le scadenze per inoltrare la domanda e il programma d’esame specifico.

Concorso Comune Roma amministrativi: chi partecipa

Tutti gli aspiranti candidati al Concorso Comune Roma per i 350 amministrativi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando, pena l’esclusione:

essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

avere un’età non inferiore a diciotto anni;

per gli istruttori amministrativi: diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria; per i funzionari amministrativi: Laurea (L), Diploma di laurea (DL), Laurea Magistrale (LM); Laurea Specialistica (LS);

Laurea (L), Diploma di laurea (DL), Laurea Magistrale (LM); Laurea Specialistica (LS); idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano

l’interdizione dai pubblici uffici.

l’interdizione dai pubblici uffici. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei

riguardi degli obblighi di leva.

Puoi prepararti con:

Concorso Comune di Roma - Statuto di Roma Capitale e principali regolamenti commentati Luigi Tramontano (a cura di), 2021, Maggioli Editore 2021, Il libro si presenta come utile strumento per conoscere e approfondire lo Statuto, i principali regolamenti e l’organizzazione degli uffici del Comune di Roma, in preparazione al Concorso indetto dal Comune di Roma per tutti i profili. Dopo un breve excursus sulle origini e i principi...



Concorso Comune di Roma 250 Istruttori amministrativi (CUIA/RM) A cura di Stefano Bertuzzi - Con i contributi di: C. Brugoni, G. Cottarelli, P. Carone, M. Ventura, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume si presenta come strumento di studio per tutti coloro che partecipano al concorso indetto dal Comune di Roma per 250 istruttori amministrativi (cat. C). Il testo propone una trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati, ovvero:- Diritto costituzionale;- Diritto...



Concorso Comune di Roma 100 Funzionari amministrativi (FAMD/RM) - Kit completo AA.VV., 2021, Maggioli Editore 2021, Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione al concorso indetto dal Comune di Roma per 100 Funzionari Amministrativi (Cat. D). Il Kit comprende 2 testi di sicura utilità:- il manuale “Istruttore direttivo e Funzionario - Area amministrativa e contabile”;- la raccolta di...



Concorso Comune Roma amministrativi: invio domande

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata a partire dal 23 aprile ed entro le ore 18.00 del 24 maggio 2021 esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet su questo indirizzo previa registrazione del candidato sullo stesso sistema.

Inoltre, per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33 sulla base delle indicazioni riportate nel sistema “Step-One 2019”.

Concorso Comune Roma amministrativi: prove d’esame

Eliminata la prova preselettiva, il Concorso Comune Roma prevede solamente un’unica prova scritta digitale, avviata entro i primi di giugno, e consisterà nella somministrazione di 60 quesiti specifici relativi ad accertare le competenze professionali del profilo concorsuale di appartenenza. Sono stati pianificati circa 35 giorni di prove alla Fiera di Roma, suddivisi in due sessioni giornaliere, che permetteranno di concludere il concorso entro la fine di luglio per procedere alle assunzioni entro la fine dell’estate.

Nell’ambito della medesima prova un numero di quesiti pari a 5 saranno volti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse. Il numero totale dei quesiti somministrati, come sopra specificato, sarà di 60 per un punteggio massimo attribuibile di 30.

Concorso Comune Roma amministrativi: programma d’esame

La prova d’esame del Concorso Comune Roma per amministrativi, si intenderà superata con una votazione minima di 21/30. La prova per Istruttore amministrativo verterà sulle seguenti materie:

elementi di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della

Costituzione;

Costituzione; nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento

amministrativo, alla trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione;

amministrativo, alla trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione; normativa in materia di autocertificazione;

nozioni in materia di normativa dei contratti pubblici;

normativa in materia di protezione dei dati personali;

elementi sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;

nozioni sui principali servizi dei Comuni;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle

responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

Statuto e Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

La prova per Funzionario amministrativo verterà sulle seguenti materie:

nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;

diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, agli atti amministrativi, alla trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione, al codice dei contratti pubblici, alla protezione dei dati personali e alla programmazione comunitaria;

elementi sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;

documentazione amministrativa: modalità di autocertificazione da parte del cittadino,

procedure e controlli;

procedure e controlli; legislazione in materia di trattamento dei dati personali;

normativa in materia di contratti nella Pubblica Amministrazione;

normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza;

nozioni sui principali servizi dei Comuni;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle

responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica

Amministrazione;

Amministrazione; Statuto e Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

Per ulteriori consulta i bandi di riferimento:

Libri utili:

Concorso Comune di Roma - Statuto di Roma Capitale e principali regolamenti commentati Luigi Tramontano (a cura di), 2021, Maggioli Editore 2021, Il libro si presenta come utile strumento per conoscere e approfondire lo Statuto, i principali regolamenti e l’organizzazione degli uffici del Comune di Roma, in preparazione al Concorso indetto dal Comune di Roma per tutti i profili. Dopo un breve excursus sulle origini e i principi...



Concorso Comune di Roma 250 Istruttori amministrativi (CUIA/RM) A cura di Stefano Bertuzzi - Con i contributi di: C. Brugoni, G. Cottarelli, P. Carone, M. Ventura, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume si presenta come strumento di studio per tutti coloro che partecipano al concorso indetto dal Comune di Roma per 250 istruttori amministrativi (cat. C). Il testo propone una trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati, ovvero:- Diritto costituzionale;- Diritto...



Concorso Comune di Roma 100 Funzionari amministrativi (FAMD/RM) - Kit completo AA.VV., 2021, Maggioli Editore 2021, Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione al concorso indetto dal Comune di Roma per 100 Funzionari Amministrativi (Cat. D). Il Kit comprende 2 testi di sicura utilità:- il manuale “Istruttore direttivo e Funzionario - Area amministrativa e contabile”;- la raccolta di...



Vedi tutti i testi per la prova scritta del Concorso Comune di Roma







© RIPRODUZIONE RISERVATA