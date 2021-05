Dichiarazione 730/2021: quando non si deve presentare

Prima di iniziare con la compilazione della dichiarazione dei redditi, è necessario verificare se eventualmente si rientra nelle ipotesi di esonero previste dalla legge, infatti vi sono dei casi in cui la presentazione del modello 730/2021 (o del modello redditi) non è obbligatoria.

L’obbligo viene meno ad esempio, quando non vi sono imposte da versare, o queste sono state già interamente e correttamente trattenute dal sostituto d’imposta o anche perché le imposte non sono dovute (nel caso ad esempio di redditi esenti).

Può invece capitare che, anche quando è previsto l’esonero, vi sia la necessità di presentare comunque la dichiarazione per dichiarare eventuali spese sostenute, o fruire detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti.

Dichiarazione dei redditi: esoneri

Gli esoneri dalla presentazione della dichiarazione dei redditi sono abbastanza articolati, e quindi bisogna prestare molta attenzione.

In generale, i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi sono quelli che hanno esclusivamente redditi relativi all’abitazione principale o altri fabbricati non locati (quelli esenti Imu), da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva (es. interessi sui Bot) con esclusione della cedolare secca, o redditi soggetti a ritenuta alla fonte (interessi cui conti correnti).

Si ricorda che non è previsto l’esonero per il contribuente che:

è obbligato alla tenuta delle scritture contabili (nel caso specifico si presenterà il modello redditi);

ha percepito esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca ;

; deve versare addizionali all’Irpef (regionali e comunali) in quanto trattenute in misura inferiore a quella dovuta;

a quella dovuta; nella certificazione del sostituto ha beneficiato delle detrazioni per familiari a carico, a fine anno si accorge che non spettavano e deve restituirle.

Dichiarazione 730/2021: casi di esonero

Con particolare riferimento alla dichiarazione con il modello 730/2021, come condizione generale di esonero, vi è il possesso di redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro.

L’imposta viene calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, al netto delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute.

Si è inoltre esonerati se:

si possiede solo l’abitazione principale, e relative pertinenze (per le quali non è dovuta lmu) e altri fabbricati non locati. (L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale);

l’abitazione principale, e relative pertinenze (per le quali non è dovuta lmu) e altri fabbricati non locati. (L’esonero se il fabbricato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale); vi sono redditi da lavoro dipendente o pensione certificati dal sostituto di imposta obbligato a trattenere le imposte, e nel caso di più sostituti con la condizione che l’ultimo sostituto abbia effettuato il conguaglio su tutti i redditi;

obbligato a trattenere le imposte, e nel caso di con la condizione che l’ultimo sostituto abbia effettuato il su tutti i redditi; si possiedono redditi di lavoro dipendente o pensione, l’abitazione principale, le relative pertinenze e altri fabbricati non locati, purché sussistano le condizioni indicate nei precedenti punti;

si possiedono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. (Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);

compresi i lavori a progetto. (Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche); si possiedono redditi esenti con le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali;

con le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali; si possiedono redditi soggetti ad imposta sostitutiva ( diversi da quelli soggetti a cedolare secca), quali ad esempio interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico;

( da quelli soggetti a cedolare secca), quali ad esempio interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico; si possiedono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio gli interessi sui conti correnti bancari o postali o redditi derivanti da lavori socialmente utili).

Dichiarazione 730/2021: esonero con limite di reddito

Altri casi di esonero per la dichiarazione 730/2021 fanno riferimento alla tipologia di reddito, e ai limiti di reddito in quanto le detrazioni spettanti azzerano le imposte.

Si tratta di chi possiede un reddito uguale o inferiore a:

500 euro per i redditi di terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze);

per i redditi di terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze); 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito;

per i redditi di lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito; 8.000 euro per redditi di pensione e altre tipologie di redditi;

per redditi di pensione e altre tipologie di redditi; 7.500 (pensione) e 185,92 (terreni), per i redditi di pensione, terreni e abitazione principale e sue pertinenze;

(pensione) e (terreni), per i redditi di pensione, terreni e abitazione principale e sue pertinenze; 8.000 euro per redditi derivanti dall’assegno periodico corrisposto dal coniuge. Non si tiene conto dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli (non concorre al reddito la rendita dell’abitazione principale e pertinenze);

per redditi derivanti dall’assegno periodico corrisposto dal coniuge. si tiene conto dell’assegno periodico destinato al (non concorre al reddito la rendita dell’abitazione principale e pertinenze); 4.800 euro per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. (ad esempio compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali , redditi da attività di lavoro autonomo occasionale);

per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. (ad esempio compensi percepiti per l’attività libero professionale del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali , redditi da attività di lavoro autonomo occasionale); 30.658,28 euro per i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.

Si ricorda che in tutti i casi si intende l’abitazione principale e le pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo. Inoltre il reddito di lavoro o pensione, deve riferirsi a un periodo non inferiore a 365 giorni.

Occorre sempre procedere alla verifica che le detrazioni indicate nelle certificazioni per il coniuge e familiari siano spettanti, e che non vi siano da versare conguagli per addizionali comunali e regionali. Non è inoltre previsto l’esonero, se il contribuente deve restituire in tutto o in parte il bonus Irpef.







