Concorsi Emilia Romagna 2021, 715 posti per diplomati e laureati: tutti i bandi attivi

Una seconda stagione concorsuale inizia per la Regione Emilia Romagna con 12 bandi per 715 posti a tempo determinato e indeterminato, indirizzati a diplomati e laureati. Non sarà solo la Regione ad assumere: a completare le assunzioni previste per il triennio 2019-2021 anche Comuni e Agenzie Regionali (per citarne alcuni Er.Go, Agenzia regionale per il Lavoro, Arpae, Città metropolitana di Bologna).

La chiusura delle iscrizioni è prevista per l’11 giugno. Prove in estate e inserimento a lavoro tra ottobre e dicembre di quest’anno. Nove selezioni saranno svolte tutte in digitale e a distanza, sia per la preselettiva che per le prove scritte.

Nei prossimi paragrafi indichiamo i profili a concorso e spieghiamo come fare domanda.

Concorsi Emilia Romagna 2021: bandi con scadenza all’11 giugno

I bandi di concorso Emilia Romagna aperti a tutti gli individui in possesso dei requisiti (il riferimento specifico nei bandi) sono 9, per un totale di 715 assunzioni.

I profili richiesti in categoria C (per diplomati) sono:

154 Agenti di Polizia locale , da inserire a tempo pieno e indeterminato in diversi Comuni, Unioni e Province (scarica il bando);

, da inserire a tempo pieno e indeterminato in diversi Comuni, Unioni e Province (scarica il bando); 81 istruttori amministrativo-contabili , a tempo determinato per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico (scarica il bando);

, a tempo determinato per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico (scarica il bando); 96 istruttori tecnici , categoria C, a tempo determinato per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico (scarica il bando);

, categoria C, a tempo determinato per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico (scarica il bando); 99 assistenti amministrativo contabili , a tempo indeterminato, tra la Regione Emilia-Romagna, l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO.), l’Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna, l’ARPAE e la Città Metropolitana di Bologna (scarica il bando);

, a tempo indeterminato, tra la Regione Emilia-Romagna, l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO.), l’Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna, l’ARPAE e la Città Metropolitana di Bologna (scarica il bando); 42 tecnici progettisti in campo ambientale , a tempo indeterminato, con procedura unica per la Regione Emilia-Romagna e l’ARPAE (scarica il bando);

, a tempo indeterminato, con procedura unica per la Regione Emilia-Romagna e l’ARPAE (scarica il bando); 14 istruttori agro-forestali, a tempo indeterminato, (scarica il bando).

I profili in categoria D (per laureati) sono:

43 funzionari amministrativo-contabili , a tempo determinato e pieno (scarica il bando);

, a tempo determinato e pieno (scarica il bando); 90 funzionari tecnici , a tempo determinato e pieno (scarica il bando);

, a tempo determinato e pieno (scarica il bando); 25 specialisti fito-sanitari, con contratto formazione e lavoro (scarica il bando).

I restanti 3 bandi sono riservati al personale interno per progressioni di carriera tra l’area B e C:

50 assistenti amministrativo contabili , a tempo indeterminato (scarica il bando);

, a tempo indeterminato (scarica il bando); 16 tecnici progettisti in campo ambientale , a tempo indeterminato (scarica il bando);

, a tempo indeterminato (scarica il bando); 5 tecnici in campo agro-forestale a tempo indeterminato (scarica il bando).

Lavorare in Regione: l’avviso

Concorsi Emilia Romagna 2021: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 13 dell’11 giugno 2021.

I candidati dovranno compilare l’istanza tramite il portale di e-Recruiting della Regione, raggiungibile sul sito www.regione.emiliaromagna.it seguendo il percorso: “Leggi Atti Bandi”, “Bandi e Concorsi – Opportunità di lavoro in Regione/Concorsi” – sezione “Procedure selettive pubbliche” – http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/.

Per l’accesso al portale è necessario possedere PEC e SPID.

