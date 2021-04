Concorso 1512 Comune Roma, unica prova scritta e riapertura domande: ecco le novità

**aggiornamento del 23/04/2021: L’Amministrazione capitolina e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno trovato l’accordo per far ripartire il Concorso 1512 Comune Roma e procedere con le assunzioni entro l’estate.

Ci sarà una sola prova, scritta e svolta con l’ausilio di strumenti informatici ma in presenza, con quesiti specifici per accertare le competenze professionali del profilo concorsuale scelto. Eliminate quindi preselezione, prova pratica e orale.

Le domande di partecipazione verranno riaperte dal 23 aprile per 30 giorni.

Un approfondimento al link sottostante.

*aggiornamento del 12/04/2021: la preselettiva del Concorso 1512 Comune Roma si farà senza valutazione dei titoli. La sindaca Raggi sulle pagine di Romatoday.it conferma che le selezioni per dirigenti e per le categorie C e D non verranno stravolte.

Decisione in controtendenza rispetto al tanto contestato art. 10 del D.L. 44/2021. I 3.743 iscritti per 42 posti da dirigente partiranno ad aprile, come già anticipato, e completeranno il primo step della selezione in massimo 2 settimane. A seguire i candidati per le categorie C e D, per i quali si attendono conferme sulle tempistiche.

A febbraio l’assessore De Santis, con un post su facebook, aveva chiarito la posizione dell’Amministrazione sulla prova preselettiva del maxi concorso Comune Roma: lo svolgimento sarà in presenza e le sedi individuate per accogliere i candidati sono i teatri della capitale.

A iniziare ad aprile saranno i 3725 candidati per il profilo di dirigente. A seguire le selezioni per funzionari e per istruttori, con un maggior numero di concorrenti. L’assessore conferma:

“Sebbene le misure di contrasto alla pandemia abbiano limitato le possibilità di svolgimento delle prove, non ci siamo fermati: abbiamo lavorato per definire le modalità che, in assoluta sicurezza, ci consentono da subito l’avvio delle prove pre-selettive, in un momento particolare come quello che stiamo attraversando, secondo le prescrizioni governative che prevedono un massimo di 30 candidati per sessione o sede” – e precisa – “La soluzione che abbiamo individuato è innovativa: le prove si svolgeranno nei teatri di Roma Capitale, strutturalmente adatti a garantire il distanziamento fisico tra i candidati e dislocati su tutto il territorio cittadino. Si tratta di un piccolo esempio di buona amministrazione. Roma Capitale userà una parte del suo patrimonio, attualmente inutilizzato a causa delle norme di contrasto alla pandemia, che per questo motivo vive serie difficoltà economiche, e a fronte di tale utilizzo sarà versato un contributo economico ai teatri“.

La dichiarazione smentisce di fatto le voci che prospettavano uno svolgimento online.

In questo articolo ci concentriamo sulla prova preselettiva, uguale per tutti i profili e consistente in una prima scrematura che non costituirà punteggio ma che sarà determinante per l’ammissione alla selezione vera e propria.

Vediamo assieme la struttura della prova, i programmi da studiare e quali libri forniscono una preparazione completa.

Concorso 1512 Comune Roma prova preselettiva: com’è e programma

La prova preselettiva verrà attivata solamente nel caso in cui arrivi un numero di domande superiore a 2 volte i posti disponibili. Uguale per tutti i profili, non concorre a formulare il punteggio in graduatoria.

La prova consiste in un test con 60 quesiti a risposta multipla, dei quali:

40 attitudinali , per verificare la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale;

, per verificare la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale; 20 su materie come diritto costituzionale (con particolare riferimento al titolo V della Costituzione), diritto amministrativo (con riferimento particolare alla normativa in materia di accesso, trasparenza e anticorruzione, disciplina del lavoro pubblico) e diritto degli enti locali (con riferimento allo Statuto e all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale).

Sono esentati dalla prova i candidati con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%.

Concorso 1512 Comune Roma: calendario prove

Sul sito del Comune di Roma, in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ripam, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora nonchè l’elenco degli ammessi.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati prima dello svolgimento.

Concorso 1512 Comune Roma: valutazione

A ogni quesito sarà attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta +1 punto;

mancata risposta o scelta di più opzioni 0 punti;

risposta errata – 0,33.

Concorso 1512 Comune Roma: quali libri acquistare

Viste le nuove disposizioni, consigliamo:

Concorso Comune di Roma - Statuto di Roma Capitale e principali regolamenti commentati Luigi Tramontano (a cura di), 2021, Maggioli Editore 2021, Il libro si presenta come utile strumento per conoscere e approfondire lo Statuto, i principali regolamenti e l’organizzazione degli uffici del Comune di Roma, in preparazione al Concorso indetto dal Comune di Roma per tutti i profili. Dopo un breve excursus sulle origini e i principi...



Dopo un breve excursus sulle origini e i principi fondamentali degli enti locali, sugli statuti e regolamenti, il volume prende in esame:

lo Statuto e i principali regolamenti in vigore di Roma Capitale;

gli amministratori e gli organi di governo;

il procedimento amministrativo e il diritto di accesso;

il decentramento municipale;

l’organizzazione dei servizi e degli uffici;

la gestione dei servizi pubblici e l’ordinamento contabile.

Segue una ricca appendice con i testi integrali.

Nella sezione online sono presenti:

selezione di quiz con risposta commentata;

simulatore di quiz;

video di approfondimento.







