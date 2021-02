Concorso 1512 Comune Roma, prova preliminare in presenza: la conferma dell’assessore De Santis

L’assessore De Santis con un post su facebook ha fornito alcuni dettagli sulla prova preselettiva del maxi concorso 1512 Comune Roma: lo svolgimento sarà in presenza e le sedi individuate per accogliere i candidati sono i teatri della capitale.

A iniziare saranno i 3725 candidati per il profilo di dirigente. L’assessore conferma:

“Sebbene le misure di contrasto alla pandemia abbiano limitato le possibilità di svolgimento delle prove, non ci siamo fermati: abbiamo lavorato per definire le modalità che, in assoluta sicurezza, ci consentono da subito l’avvio delle prove pre-selettive, in un momento particolare come quello che stiamo attraversando, secondo le prescrizioni governative che prevedono un massimo di 30 candidati per sessione o sede” – e precisa – “La soluzione che abbiamo individuato è innovativa: le prove si svolgeranno nei teatri di Roma Capitale, strutturalmente adatti a garantire il distanziamento fisico tra i candidati e dislocati su tutto il territorio cittadino. Si tratta di un piccolo esempio di buona amministrazione. Roma Capitale userà una parte del suo patrimonio, attualmente inutilizzato a causa delle norme di contrasto alla pandemia, che per questo motivo vive serie difficoltà economiche, e a fronte di tale utilizzo sarà versato un contributo economico ai teatri“.

La dichiarazione smentisce di fatto le voci che prospettavano uno svolgimento online.

In questo articolo ci concentriamo sulla prova preselettiva, uguale per tutti i profili e consistente in una prima scrematura che non costituirà punteggio ma che sarà determinante per l’ammissione alla selezione vera e propria.

Vediamo assieme la struttura della prova, i programmi da studiare e quali libri forniscono una preparazione completa.

Concorso 1512 Comune Roma prova preselettiva: com’è e programma

La prova preselettiva verrà attivata solamente nel caso in cui arrivi un numero di domande superiore a 2 volte i posti disponibili. Uguale per tutti i profili, non concorre a formulare il punteggio in graduatoria.

La prova consiste in un test con 60 quesiti a risposta multipla, dei quali:

40 attitudinali , per verificare la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale;

, per verificare la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale; 20 su materie come diritto costituzionale (con particolare riferimento al titolo V della Costituzione), diritto amministrativo (con riferimento particolare alla normativa in materia di accesso, trasparenza e anticorruzione, disciplina del lavoro pubblico) e diritto degli enti locali (con riferimento allo Statuto e all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale).

Sono esentati dalla prova i candidati con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%.

Concorso 1512 Comune Roma: calendario prove

Sul sito del Comune di Roma, in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ripam, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora nonchè l’elenco degli ammessi.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati prima dello svolgimento.

Concorso Comune Roma: tutti i bandi pubblicati

Concorso 1512 Comune Roma: valutazione

A ogni quesito sarà attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta +1 punto;

mancata risposta o scelta di più opzioni 0 punti;

risposta errata – 0,33.

Concorso 1512 Comune Roma: quali libri acquistare

Per la preparazione sulle materie e logica consigliamo il seguente testo:

Nella prima parte una sezione manualistica e una rassegna di quesiti a risposta multipla con soluzione commentata su:

diritto costituzionale;

diritto amministrativo;

disciplina del lavoro pubblico;

diritto degli enti Locali;

Statuto e ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale.

A seguire, la parte dedicata al ragionamento logico a cura di Giuseppe Cotruvo con una selezione di prove ufficiali dei precedenti Concorsi Ripam degli ultimi due anni con:

ragionamento astratto;

comprensione verbale;

ragionamento verbale;

ragionamento critico verbale;

logica deduttiva;

problem solving;

ragionamento numerico;

ragionamento numerico deduttivo;

ragionamento critico numerico.

Ad ogni quiz di logica è collegata una videolezione con spiegazione della giusta tecnica di risoluzione, reperibile online su www.maggiolieditore.it







