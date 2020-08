Concorso 1512 Comune Roma, prova preliminare: come funziona, programmi e cosa studiare

Aperta la selezione del Concorso 1512 Comune Roma, gestito dal Ripam Formez: nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 07-08-2020 sono stati pubblicati 3 bandi suddivisi per categoria di inserimento professionale (C, D e dirigenti).

In questo articolo ci concentriamo sulla prova preselettiva, uguale per tutti i profili e consistente in una prima scrematura che non costituirà punteggio ma che sarà determinante per l’ammissione alla selezione vera e propria.

Vediamo assieme la struttura della prova, i programmi da studiare e quali libri forniscono una preparazione completa.

Concorso 1512 Comune Roma prova preselettiva: com’è e programma

La prova preselettiva verrà attivata solamente nel caso in cui arrivi un numero di domande superiore a 2 volte i posti disponibili. Uguale per tutti i profili, non concorre a formulare il punteggio in graduatoria.

La prova consiste in un test con 60 quesiti a risposta multipla, dei quali:

40 attitudinali , per verificare la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale;

, per verificare la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale; 20 su materie come diritto costituzionale (con particolare riferimento al titolo V della Costituzione), diritto amministrativo (con riferimento particolare alla normativa in materia di accesso, trasparenza e anticorruzione, disciplina del lavoro pubblico) e diritto degli enti locali (con riferimento allo Statuto e all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale).

Sono esentati dalla prova i candidati con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%.

Concorso 1512 Comune Roma: calendario prove

Sul sito del Comune di Roma, in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ripam, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora nonchè l’elenco degli ammessi.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati prima dello svolgimento.

Concorso Comune Roma: tutti i bandi pubblicati

Concorso 1512 Comune Roma: valutazione

A ogni quesito sarà attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta +1 punto;

mancata risposta o scelta di più opzioni 0 punti;

risposta errata – 0,33.

Concorso 1512 Comune Roma: quali libri acquistare

Per la preparazione sulle materie e logica consigliamo il seguente testo:

CONCORSO COMUNE DI ROMA 1512 POSTI PROVA PRESELETTIVA Tutti i profili Cat. C e D 2020 MANUALE + QUIZ Luigi Tramontano, Giuseppe Cotruvo, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è un utilissimo strumento di preparazione alla prova preselettiva comune a tutti i profili dei concorsi per 1512 posti, indetti dal Comune di Roma e pubblicati sulla G.U. n. 61 del 7 agosto 2020. Il percorso di assunzione prevede una procedura di selezione gestita dal RIPAM/FORMEZ.La...



Nella prima parte una sezione manualistica e una rassegna di quesiti a risposta multipla con soluzione commentata su:

diritto costituzionale;

diritto amministrativo;

disciplina del lavoro pubblico;

diritto degli enti Locali;

Statuto e ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale.

A seguire, la parte dedicata al ragionamento logico a cura di Giuseppe Cotruvo con una selezione di prove ufficiali dei precedenti Concorsi Ripam degli ultimi due anni con:

ragionamento astratto;

comprensione verbale;

ragionamento verbale;

ragionamento critico verbale;

logica deduttiva;

problem solving;

ragionamento numerico;

ragionamento numerico deduttivo;

ragionamento critico numerico.

Ad ogni quiz di logica è collegata una videolezione con spiegazione della giusta tecnica di risoluzione, reperibile online su www.maggiolieditore.it







