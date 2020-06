Family Act approvato in Consiglio dei Ministri: tutte le misure per punti

“Finalmente una riforma integrata per le politiche familiari, per la prima volta c’è un investimento del governo su questo tema che vede le famiglie soggetti capaci di dare prospettiva all’intera comunità. Ripartiamo con proposte chiare che vogliano cambiare in meglio la vita delle nostre famiglie, un sostengo al loro ruolo educativo“, ha commentato durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi con il Premier Conte e la Ministra Catalfo.

Il testo prevede numerosi provvedimenti per famiglie con figli, tra i quali: assegno universale calibrato sul reddito per figli under 18 (per figli disabili senza limiti d’età), contributi per le rette degli asili nido, riordino dei congedi parentali, detrazioni per famiglie che sostengono spese per l’educazione, agevolazioni per affitti e prima casa (riservato a coppie under 35) e incentivi per il lavoro femminile.