La formazione a distanza per Notai, Avvocati e Commercialisti

ICOTEA, quale Istituto Qualificato nel campo della Formazione da oltre 20 anni, eroga la Formazione a distanza (modalità FAD) accreditata dagli Ordini Professionali.

ICOTEA è stata autorizzata ad organizzare le attività di formazione professionale continua in modalità a distanza dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 2016, dal Consiglio Nazionale Ordine Forense nel 2019; dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2019.

ICOTEA, per merito dell’innovativa piattaforma – attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – rende a disposizione una formazione continua e permette di seguire i moduli formativi ovunque ci si trovi, in modo sicuro e protetto.

Evitando spostamenti, si accede alla piattaforma e-learning, preventivamente testata e autorizzata dai rispettivi Consigli Nazionali degli Ordini Professionali, in quanto tecnologicamente provvista di strumenti avanzati comprovanti l’effettiva partecipazione degli Utenti. I corsi dedicati alla formazione continua a distanza sono così suddivisi:

Per i Notai: con l’iscrizione all’albo i Notai accettano l’obbligo di restare continuamente aggiornati nel loro settore di competenza. L’obbligo che si traduce nell’acquisizione di 40 crediti formativi all’anno e fino ad almeno 100 crediti totali da ottenere con attività formative di carattere deontologico o riguardanti il principio di indipendenza e l’ordine professionale. I corsi per ottenere i crediti sono:

Per gli Avvocati: Il dovere di formazione continua è previsto per l’arco di tutta la vita professionale. Per adempiere a tale obbligo, gli iscritti all’albo dovranno conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4 di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia. I corsi per ottenere i crediti sono:

Corso Conciliatore Mediatore Civile Professionista

Aggiornamento Biennale Conciliatore Civile

Master Mediatore Familiare

Master Mediazione Penale Minorile, Familiare e Sociale

Master Economia e Diritto: gestione delle risorse umane

Corso Aggiornamento Amministratore di Condominio

Per i Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: in particolare nel corso del triennio 2017-2019 gli iscritti all’albo dei commercialisti e contabili dovranno conseguire almeno 90 crediti formativi (30 ogni anno) di cui 9 devono essere dedicati all’ordinamento professionale e alla deontologia, all’organizzazione dello studio professionale, alle norme antiriciclaggio e alle tecniche di mediazione. I corsi per ottenere i crediti sono:

