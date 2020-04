Scadenze fiscali di aprile 2020: tutti gli appuntamenti col fisco (salvo proroghe)

L’emergenza Coronavirus ha sicuramente modificato molti delle scadenze fiscali 2020. Sono infatti previste proroghe e sospensioni per molti appuntamenti fiscali e tributari, per venire incontro a cittadini e contribuenti italiani. Contributi previdenziali, esterometro, dichiarazione Iva, invio 730 e altro ancora.

Per il momento le scadenze di aprile 2020 restano, ma si attende ancora il prossimo decreto del Governo, che dovrebbe introdurre novità e altre facilitazioni per imprese, privati e famiglie, tra cui alcune proroghe di aprile.

Facciamo allora un riepilogo dei principali appuntamenti fiscali con scadenza ad aprile 2020 e delle scadenze che invece sono state al momento prorogate, e quelle che potrebbero slittare.

Scadenze fiscali venerdì 10 aprile 2020

La prima scadenza da ricordare del 10 aprile 2020 è quella relativa alla prima rata dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro domestico. Bene: questa scadenza è stata prorogata.

Scadenze fiscali giovedì 16 aprile 2020 (salvo proroghe)

Liquidazione e versamento Iva

Scade il 16 aprile, salvo proroghe successive, il termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva del mese precedente, da parte dei contribuenti iva mensili. Modalità: utilizzo del Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. Codice tributo: 6003 (versamento Iva mensile – marzo).

Versamento ritenute Irpef

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente (esempio: compensi per l’esercizio di arti e professioni – provvigioni per intermediazione – retribuzioni di lavoro dipendente). Si utilizza sempre il modello F24.

Il versamento Irpef riguarda le ritenute alla fonte operate su 2 canali:

redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Il sostituto d’imposta deve anche pagare le addizionali comunali e regionali;

redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente.

Riguardo le scadenze del 16 aprile, tra cui i versamenti Iva, siamo in attesa di eventuali proroghe del Governo.

Scadenze fiscali lunedì 20 aprile 2020

proseguendo lungo l’arco del mese, ci fermiamo alla data del 20 aprile, quando scadono: imposta di bollo su fatture elettroniche e trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente (regime speciale Iva Moss).

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Prima scadenza da ricordare per il 20 aprile è il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, quindi sulle e-fatture emesse nei primi 3 mesi dell’anno. Il pagamento va effettuato in un’unica soluzione.

Si paga con codice tributo 2521 utilizzando:

il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,

con addebito su conto corrente bancario o postale,

oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP

Ricordiamo che, se gli importi non superano i 1.000 euro, l’imposta di bollo può essere assolta anche a cadenza semestrale: entro il 16 giugno (per il primo semestre), ed entro il 16 dicembre (per il secondo semestre).

Dichiarazione trimestrale Iva

Il 20 aprile scadenza anche il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta in base alla stessa. L’obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.

I destinatari di questo adempimento sono gli operatori extra-comunitari che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972.

Questi dovranno trasmettere la dichiarazione esclusivamente in via telematica, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito web www.agenziadelleentrate.gov.it. L’Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d’Italia.

Scadenze fiscali lunedì 27 aprile 2020

Il 27 aprile l’appuntamento principale sarà con gli elenchi INTRASTAT. La scadenza però è stata prorogata al 30 giugno.

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE (o per il 1° trimestre 2020 per gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale).

Scadenze fiscali giovedì 30 aprile 2020

Versamento Canone Rai

Sul finire di aprile, c’è l’appuntamento con il versamento della seconda rata del canone Rai da parte dei contribuenti obbligati a pagare tramite modello F24 e che non ricevono l’addebito diretto della rata del canone in bolletta.

Oltre al Canone, il 30 aprile dovrebbe scadere anche la dichiarazione Iva 2020 relativa al 2019. Diciamo però che a riguardo, il decreto Cura Italia ha prorogato i termini di tutte quelle incombenze fiscali tra cui: dichiarazione Iva, Elenchi Intrastat, esterometro. Se però consultiamo lo scadenzario fiscale dell’Agenzia delle entrate, notiamo che nessuna di queste scadenze è stata cancellata.

Altre scadenze che sono state al 30 giugno a causa dell’emergenza Coronavirus:

Esterometro

dichiarazione Iva

elenchi Intrastat

Resta invece fissata al 31 marzo 2020 la scadenza degli obblighi collegati alla preparazione del modello 730 precompilato e le Certificazioni uniche. Non sono state previste proroghe in merito.

