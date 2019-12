Esta Usa: l’autorizzazione di viaggio per chi si reca negli Stati Uniti per turismo

Avete deciso di partire finalmente per il vostro viaggio negli Stati Uniti, avete visto un’offerta imperdibile su internet e volete acquistare il biglietto aereo? Aspettate un attimo: sapete quali sono gli step burocratici imprescindibili per poter entrare in Usa e senza le quali il vostro viaggio non potrà essere organizzato?

Le prime due cose da avere sono il passaporto elettronico in corso di validità e l’Esta (Electronic System of Travel Authorization), l’autorizzazione elettronica al viaggio richiesta dal Governo Usa.

In questo articolo cercheremo di rispondere alle FAQ più importanti che riguardano questo tipo di autorizzazione a partire dalle informazioni presenti nel sito ufficiale dell’immigrazione americana: Department of Homeland Security – Dhs.

Per quanto riguarda il passaporto vi ricordiamo solo che è necessario disporre di un passaporto elettronico, che è un passaporto sicuro che contiene un chip elettronico incorporato. Si riconosce facilmente perché ha un unico simbolo internazionale sulla copertina.

Cos’è l’Esta Usa?

L’Esta è il sistema elettronico automatizzato di autorizzazione ai viaggi utilizzato per determinare l’idoneità dei visitatori a viaggiare negli Stati Uniti ai sensi del Visa Waiver Program (VWP, Programma “Viaggio senza Visto”) e se tali viaggi comportano rischi per la sicurezza o l’applicazione della legge.

L’Esta deve essere richiesto entro e non oltre 72 ore prima della partenza per gli Stati Uniti. Il modulo online può essere compilato dall’utente o da una terza parte al fine di richiedere un’autorizzazione di viaggio. Una volta immesse le informazioni biografiche, di viaggio e di pagamento richieste, la domanda viene elaborata dal sistema per determinare se si è idonei a viaggiare negli Stati Uniti ai sensi del Visa Waiver Program senza visto.

Il sistema fornirà una risposta automatica e, prima dell’imbarco, la compagnia aerea verificherà elettronicamente che si dispone di un’autorizzazione di viaggio approvata in archivio. L’arrivo in aeroporto senza un Esta precedentemente approvato comporterà probabilmente il rifiuto dell’imbarco.

Chi può richiedere l’Esta?

Possono richiedere l’Esta Usa tutti i cittadini idonei di un paese aderente al Programma di esenzione dal visto, il cui viaggio negli Usa duri 90 giorni o meno, che sia per affari o piacere o transito. L’Italia è uno di questi paesi.

Anche i bambini accompagnati e non accompagnati, indipendentemente dall’età, devono ottenere un’approvazione Esta indipendente.

Una terza parte, come un parente o un agente di viaggio, è autorizzata a presentare una domanda Esta per conto di un viaggiatore VWP.

Chi non può richiedere l’Esta?

Non può richiederlo, invece, chi non è cittadino di un Paese che aderisce al Visa Waiver Program, deve essere in possesso di un visto e pertanto l’Esta non si applica.

Che cosa serve per richiedere l’Esta?

Oltre al passaporto elettronico in corso di validità serve anche:

indirizzo email valido del viaggiatore;

indirizzo e numero di telefono del viaggiatore;

punto di contatto di emergenza telefonico e via e-mail;

metodo di pagamento valido, come ad esempio MasterCard, VISA, American Express, Discover (solo JCB o Diners Club) e PayPal.

Per quanto tempo è valido l’Esta Usa?

Le domande Esta approvate sono valide per un periodo di due anni o fino alla scadenza del passaporto, a seconda dell’evento che si verifica per primo, e di viaggi multipli negli Stati Uniti senza che il viaggiatore debba richiedere nuovamente un altro Esta.

È necessaria una nuova autorizzazione Esta se:

viene rilasciato un nuovo passaporto;

cambia il nome (nome e / o cognome);

cambia il paese di cittadinanza.

Le circostanze cambiano, ad esempio, si presenta una malattia contagiosa.

In tutti questi casi è necessario presentare nuovamente la domanda che deve riflettere il cambiamento delle circostanze o potrebbe essere negato l’ingresso all’arrivo negli Stati Uniti. Ulteriori informazioni su altre inammissibilità sono disponibili nel sito Web del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti

Quanto velocemente posso ottenere un Esta?

Una domanda Esta Usa viene elaborata istantaneamente online e la maggior parte delle domande viene approvata entro un minuto dall’invio. Tuttavia, ci sono casi in cui una decisione su una domanda può essere ritardata fino a 72 ore.

Come posso vedere i dati che ho inserito?

Il sito web dell’Esta inviterà i richiedenti a rivedere i dati inviati per la domanda complessiva prima della presentazione. Il richiedente sarà in grado di stampare l’intera domanda e il loro stato Esta al completamento della domanda.

Non sarà possibile stampare l’intera applicazione una volta chiuso il browser. Il DHS raccomanda ai viaggiatori di stampare la risposta della domanda Esta per registrare il numero e per confermarne lo stato.

Qual è la differenza tra un Esta e un visto?

Un’autorizzazione di viaggio approvata non è un visto. Non soddisfa i requisiti legali o normativi per servire al posto di un visto degli Stati Uniti quando un visto è richiesto dalla legge degli Stati Uniti.

Le persone in possesso di un visto valido potranno comunque recarsi negli Stati Uniti per lo scopo per il quale è stato rilasciato. Le persone che viaggiano con visti validi non sono tenute a richiedere un’autorizzazione di viaggio.

