Lavorare nel digital marketing: scopriamo la professione di Data Scientist

Al giorno d’oggi sono sempre di più gli strumenti multimediali necessari per semplificare e velocizzare i processi aziendali quotidiani ma, contrariamente a quanto si dice, il digitale non può sostituire il lavoro dell’uomo in tutto e per tutto.

Al di là degli strumenti che affiancano le attività di ogni giorno, ad esempio quelli di Web Analytics, il vero valore aggiunto è ancora la capacità umana di leggere, interpretare e individuare correlazioni strategiche di dati.

Ogni Azienda ha un inestimabile patrimonio che deve essere studiato e raccolto per reindirizzare i processi lavorativi. In questo senso lavorare nel digital marketing e, in particolare, come Data Scientist consiste proprio nel saper dare la giusta direzione e leggere correttamente le analitiche a disposizione.

Vediamo assieme le principali ricerche nel mondo del lavoro per Data Scientists per poi approfondire la sua professionalità e strumenti utili per diventarlo.

Lavorare nel digital marketing: Data Scientist dove lavora

Gli annunci di lavoro per profili nel settore digital aumentano ogni anno. In particolare, le grandi aziende nazionali e internazionali cercano sempre di più la figura del Data Scientist da inserire nel proprio organico.

I dati parlano chiaro: le ricerche Google digitando “data science” registrano un picco che sta aumentando esponenzialmente dagli ultimi 5 anni a questa parte.

Le Regioni italiane in cui questa competenza ha preso più piede sono il Trentino, il Piemonte e il Lazio, in quanto sedi di importanti centri di formazione in statistica e tecnologia. Al momento la domanda di lavoro però arriva soprattutto da Milano e Roma, in cui si concentrano gli headquarters delle più grandi aziende del settore finanziario, assicurativo e utility.

Gli ambiti operativi per la professionalità del Data Scientist sono sempre più in espansione: infatti oggi anche piccole e medie imprese di diversi settori hanno maggiore necessità di estrarre ed elaborare Big Data.

Lavorare nel digital marketing: Digital Scientist cosa fa

Il Data Scientist è un professionista della business intelligence, capace di analizzare dati disaggregati con analisi quantitative e qualitative per trasformarli in elementi di valore per l’azienda.

La sua professionalità deve coniugare capacità tecniche e intuizione per elaborare grandi set di dati (big data, data warehouse e database aziendali) e intercettare tendenze che sono alla base delle decisioni data driven dei manager.

Un Data Scientist può affiancare o essere inserito per competenze acquisite come:

Business Analyst

Business Intelligence Developer

Chief Data Officer

Data Engineer

Marketing Data Analyst

Digital Marketing Analyst

Junior Data Scientist

Junior Data Analyst

Junior Data Engineer

Junior Business Analyst

Junior Business Intelligence Analyst

Junior Statistician

Lavorare nel digital marketing: corso Data Science Lab

Come abbiamo potuto constatare nei precedenti paragrafi, la domanda di Data Scientist è già in aumento sia per grandi che per piccole realtà aziendali ma non è semplice trovare queste figure per due motivi:

è una professione nuova;

ha acquisito competenze molto avanzate in statistica, machine learning, problem solving e data interpretation.

Il Gruppo Maggioli è la prima azienda sul territorio che offre un corso specifico per formarsi come Data Scientist.

Il percorso è un utile strumento operativo per comprendere come elaborare, interpretare e comunicare il valore strategico dei dati. In 105 ore di esercitazioni pratiche e modelli scientifici i partecipanti verranno coinvolti in progetti che potranno essere inseriti nel proprio portfolio, da presentare a importanti aziende del territorio nel Career Day finale.

Il corso, a numero chiuso, è rivolto a studenti, neolaureati e professionisti con una formazione scientifica (fisica, statistica, informatica) o umanistica (economia, storia, filosofia).

Le lezioni si svolgeranno ogni venerdì e sabato da metà Gennaio a Marzo 2020. A supporto dei materiali utilizzati in aula verrà fornito il nuovo volume “Data Science Marketing” edito da Apogeo Education, azienda del Gruppo Maggioli.

