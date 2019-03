Sei italiani su dieci quest’anno ricorreranno al bonus mobili. Quanto emerge dall’Osservatorio mensile di Findomestic realizzato in collaborazione con Doxa, che ha interrogato gli italiani sulle intenzioni di acquisto nel comparto casa, tra bonus mobili e attrezzature smart.

Il 78% degli intervistati possiede una casa di proprietà di cui va molto fiero (83%). La stanza che dà più soddisfazioni è il salotto (46%), seguita dalla camera da letto (20%) e dalla cucina (16%).

In particolare, quest’anno più della metà (58%) dichiara che approfitterà della proroga al 31 dicembre 2019 del bonus mobili per ristrutturare casa o acquistare mobili nuovi. Rispetto allo scorso mese di dicembre le intenzioni di acquisto di case o appartamenti salgono dello 0,2% e dell’0,7% rispetto a gennaio del 2018, mentre le ristrutturazioni guadagnano lo 0,3%. La previsione di spesa media dichiarata per l’acquisto di mobili è di 2.200 euro.

Cosa acquisteranno gli italiani

Quali sono le intenzioni di acquisto degli italiani? Quali mobili o elettrodomestici avranno la priorità nel portafoglio di spesa?

AUTO NUOVE

Nella consueta analisi mensile dei principali segmenti di mercato, Findomestic registra una crescita delle intenzioni di acquisto per le automobili, sia nuove che usate. Calano invece quelle per motocicli e scooter. A livello congiunturale (cioè su base mensile) la crescita maggiore riguarda il segmento delle auto nuove (+1.2%) che dopo aver perso l’1,3% a dicembre, torna in linea con il trend di crescita del comparto veicoli. Le auto usate guadagnano invece lo 0,8%, con una spesa media prevista di 6.313 euro mentre per quelle nuove le previsioni medie di spesa sono di 19.600 euro.

INFORMATICA

Continua l’andamento altalenante per il settore ‘informatica, telefonia e fotografia’. Calano le intenzioni di acquisto per il comparto telefonia (-0,8%) pc e accessori (-1%) tablet ed e-book (-0,4). L’unico segno positivo si registra nel segmento fotocamere e videocamere (+0,4%) per le quali l’intenzione di spesa non supera comunque i 276 euro medi.

TV E FRIGORIFERI

Nell’ultimo anno mostrano un maggiore appeal gli elettrodomestici di consumo, TV e Hi-Fi (+0,5%) e i grandi elettrodomestici (+0,6%), che a livello tendenziale (cioè su base annua) guadagnano il +2,9%. I piccoli elettrodomestici tornano ai livelli di gennaio 2018 e a livello congiunturale perdono lo 0,3%.

TEMPO LIBERO

Riprendono vigore le intenzioni di acquisto degli italiani per il ‘tempo libero’. A livello tendenziale segno positivo per le voci viaggi e vacanze (+2,5%) e per le attrezzature sportive (+1,1%). Continua a calare invece l’interesse verso l’attrezzatura fai da te (-0,2%).

ENERGIA.

Altalenante l’andamento del comparto energetico a gennaio. Findomestic rileva un calo diffuso nelle intenzioni di acquisto rispetto al mese precedente, mentre resta stabile il solare termico. Sull’anno il comparto è leggermente in crescita, con un lieve arretramento solo per il fotovoltaico (0,1%).

In questo contesto si pone l’alta propensione ad utilizzare il bonus casa, in particolare il bonus mobili nell’ambito di una ristrutturazione edilizia della propria casa.

(Dati Osservatorio mensile Findomestic)

