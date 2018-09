Scadenza in arrivo per i contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Nel dettaglio, le rate con scadenza il 30 settembre cadono di domenica e quindi, come previsto dalla legge, i pagamenti dovranno essere effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo, ovvero lunedì 1° ottobre.

La scadenza del 1° ottobre, come ricordato sullo stesso sito web di Agenzia delle entrate, riguarda:

la seconda rata della Definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;

della Definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017; la quinta e ultima rata della Definizione agevolata prevista dal Dl 193/2016.

Rottamazione cartelle: cosa si paga

Per i contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata, la legge prevede il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Multe stradali in rottamazione: cosa si paga

Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Rottamazione cartelle: cosa succede se non pago

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, la Definizione agevolata non produce effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla normativa vigente, dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Rottamazione cartelle: dove pagare

I canali di pagamento a disposizione dei contribuenti per adempiere alla rottamazione cartelle sono diversi, non ci sono quindi scuse:

la propria banca,

gli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento CBILL,

il proprio internet banking,

gli uffici postali,

i tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e ai circuiti Sisal e Lottomatica,

il portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’app Equiclick tramite la piattaforma PagoPa compensazione con crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione e, ovviamente, gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Rottamazione cartelle esattoriali: cos’è

Si chiama ufficialmente definizione agevolata, ed è una procedura concessa dal Fisco ai contribuenti morosi e prevista dal decreto legge 148/17, che permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Aderendo alla rottamazione, si paga l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza versare le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

