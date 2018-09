Dopo mesi di annunci e una circolare firmata dalla nuova ministra della Salute, Giulia Grillo, che andava contro la Legge Lorenzin sui vaccini e aveva permesso ai genitori di far entrare i propri figli a scuola con una semplice autocertificazione, il mondo fuori si è fatto sentire: la comunità scientifica, quella dei presidi, quella politica e sociale. Così la maggioranza di Governo ci ripensa. In meno di 24 ore ha innestato la retromarcia: è pronto un emendamento per confermare l’obbligo dei vaccini per la frequenza scolastica.

Martedì in audizione tutti chiedevano di non approvare l’emendamento di Paola Taverna al mille proroghe: quello che avrebbe permesso anche ai bambini non vaccinati di entrare nei nidi e nelle materne.

La pressione del mondo scientifico e scolastico ha fatto centro, così Ieri, 5 settembre, i relatori del decreto legge Vittoria Baldino e Giuseppe Bompane hanno presentato un nuovo emendamento per bloccare quello nel Milleproroghe, approvato a Palazzo Madama.

La nuova norma è già stata annunciata e prevede un obbligo flessibile, da apporre in caso di calo di coperture. Discorso a parte per Morbillo, Rosolia e Parotite, per le quali si sta pensando di introdurre l’obbligo.

