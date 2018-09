Se ci si accorge di qualche errori nei dati catastali del proprio immobile, è sufficiente collegarsi al postale dell’Agenzia delle entrate e chiederne la correzione via web. È la stessa Agenzia a comunicarlo, sul sito e tramite il proprio profilo Twitter.

Ti sei accorto di un errore nei dati #catastali del tuo immobile? Col servizio “Contact center” puoi chiedere la correzione via web. Basta compilare la scheda online e selezionare la rettifica. Un messaggio di “Ag. Entrate” ti avvisa della presa in carico https://t.co/6OAF2EI9Jf pic.twitter.com/f5PkkbO27K — Agenzia Entrate (@Agenzia_Entrate) 30 agosto 2018



Il servizio online messo a disposizione è il “Contact center” Per accedere al servizio sufficiente compilare una scheda con nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, errore riscontrato e rettifica richiesta.

Il “Contact center” invia automaticamente, all’indirizzo e-mail indicato dall’utente nella richiesta, un messaggio di avvenuta presa in carico, contenente anche il numero identificativo assegnatole, da citare in eventuali ulteriori comunicazioni.

Come specificato dalle Entrate, il servizio online di correzione dei dati catastali è finalizzato in modo esclusivo alla correzione degli errori presenti nelle banche dati castali e può essere utilizzato solo per alcune tipologie di richieste.

