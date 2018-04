Tra i nuovi bandi pubblici pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale c’è anche il Concorso Miur per la selezione per titoli ed esami di 253 funzionari da assumere a tempo pieno e indeterminato in diverse regioni italiane. Scarica il bando

I posti a disposizione saranno così ripartiti:

50 posti in Amministrazione centrale,

7 in Abruzzo,

4 in Basilicata,

8 in Calabria,

19 in Campania,

10 in Emilia Romagna,

5 in Friuli Venezia Giulia,

9 in Liguria,

12 in Lazio,

30 in Lombardia,

7 nelle Marche,

4 in Molise,

16 in Piemonte,

15 in Puglia,

9 in Sardegna,

17 in Sicilia,

12 in Toscana,

5 in Umbria,

14 in Veneto.

Requisiti richiesti per il Concorso Miur

Per partecipare al Concorso Miur i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadino italiano oppure di uno stato membro dell’Unione Europea;

Diploma di Laurea oppure Laurea specialistica/Magistrale;

idoneità allo svolgimento delle mansioni richieste dal bando.

Come partecipare al Concorso Miur

I candidati in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare la propria domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica tramite l’apposito form mediante

registrazione o utilizzo di credenziali SPID, entro il 27 aprile.

Prove di selezione del Concorso Miur

Il bando prevede lo svolgimento di 3 prove di selezione (2 prove scritte e uncolloquio interdisciplinare) e una prova preselettiva in caso di un numero elevato di partecipanti.

La prova di preselezione consisterà in un questionario a risposta multipla sugli stessi argomenti della prima prova scritta.

Nella prima prova scritta i candidati dovranno cimentarsi con un test a risposta sintetica sulle seguenti materie:

Diritto costituzionale,

Diritto dell’Unione Europea;

Diritto amministrativo;

Diritto civile;

contabilità pubblica;

diritto del lavoro;

Elementi di organizzazione del MIUR.

La seconda prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato sulle materie d’esame della prima prova.

Infine i candidati idonei alle prima 2 prove saranno convocati tramite mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC, per sostenere la prova orale, ovvero un colloquio con la commissione esaminatrice per valutarne la preparazione in:

diritto penale;

elementi di diritto processuale civile e del lavoro e sullo stato giuridico del personale scolastico,

materie della prova scritta;

lingua Inglese.

