Infortuni domestici: assicurazione INAIL in scadenza il 31 gennaio

I soggetti assicurati in INAIL contro gli infortuni domestici sono tenuti a pagare il premio annuo di 24 euro entro il prossimo 31 gennaio così da poter beneficiare senza interruzioni della copertura assicurativa fino al 31 dicembre 2026.



Analizziamo la questione in dettaglio.



Chi si deve assicurare contro gli infortuni domestici? L’assicurazione INAIL è obbligatoria per tutte le persone che: Hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni (coloro i quali compiono i 67 anni in corso d’anno devono comunque provvedere al pagamento del premio e la copertura assicurativa opera sino al 31 dicembre della medesima annualità);

(coloro i quali compiono i 67 anni in corso d’anno devono comunque provvedere al pagamento del premio e la copertura assicurativa opera sino al 31 dicembre della medesima annualità); Svolgono a titolo gratuito e senza vincoli di subordinazione un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano;

Prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali ricorre l’obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale. Non devono tuttavia assicurarsi i soggetti impegnati in: Lavori socialmente utili (LSU), borse lavoro, corsi di formazione e tirocini, dal momento che, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente, svolgono attività assimilate a quella lavorativa prevista dalla legge ;

; Lavoro a tempo parziale, posto che si tratta di “un’attività lavorativa a tempo indeterminato, che comporta l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale”, chiarisce l’opuscolo INAIL disponibile su “inail.it – Assicurazioni speciali – Lavoro domestico (casalinghe / i) – L’assicurazione in ambito domestico”.

Cosa copre l’assicurazione INAIL? L’assicurazione INAIL fornisce protezione contro gli infortuni avvenuti in occasione o a causa del lavoro prestato in ambito domestico.



Si definisce lavoro domestico l’insieme di attività svolte in via esclusiva da uno o più soggetti nell’abitazione dove dimora il nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente. Ai fini assicurativi si intende per: Nucleo familiare , l’insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, unioni civili, parentela, affinità, adozione e tutela, ovvero da legami affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale;

, l’insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, unioni civili, parentela, affinità, adozione e tutela, ovvero da legami affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale; Ambito domestico, l’immobile dove dimora il nucleo familiare, comprese le relative pertinenze e le parti comuni condominiali nonché la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze (purché si trovi sul territorio nazionale). La tutela assicurativa si estende peraltro agli infortuni avvenuti: Per attività connesse a interventi di piccola manutenzione (ad esempio idraulica ed elettrica) che non richiedono una particolare preparazione tecnica;

Per la presenza in casa di animali domestici.

A quanto ammonta il premio assicurativo? La copertura INAIL è finanziata a mezzo del pagamento di un premio assicurativo annuo pari a 24,00 euro, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.



In sede di prima di iscrizione (da effettuarsi online collegandosi al sito “inail.it”, servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”) il premio va versato nel momento in cui si maturano i requisiti assicurati e, in tal caso, la copertura opera a partire dal giorno successivo al pagamento.



Il premio è a carico dello Stato per quanti presentano entrambi i seguenti requisiti: Reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;

Appartenenza ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo annuo fino a 9.296,22 euro.

Come funziona il rinnovo dell’assicurazione? In fase di rinnovo dell’assicurazione, per mantenere la copertura assicurativa senza soluzione di continuità con l’anno precedente, il premio dev’essere corrisposto tra l’1 e il 31 gennaio.



Se il versamento avviene dopo il termine del 31 gennaio, la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento.

Per il rinnovo i sistemi dell’INAIL elaborano l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e la somma da versare.



L’avviso è reso disponibile sui servizi telematici dell’Istituto nonché sull’APP IO o l’APP INAIL.

Per procedere al pagamento del rinnovo il premio dev’essere versato utilizzando unicamente l’avviso proposto da PagoPA elaborato dal sistema INAIL.



Non è ammesso l’utilizzo di modalità alternative come bollettini postali o bonifici bancari.

Come pagare il premio? L’avviso di pagamento può essere versato: online direttamente tramite il link PagoPA disponibile sul sito di INAIL, Poste Italiane, banche e altri prestatori di servizi;

disponibile sul sito di INAIL, Poste Italiane, banche e altri prestatori di servizi; fisicamente presso gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, tabaccai e supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti, carte o l’addebito in conto corrente;

mediante le APP IO e APP INAIL.

Copertura fino al 31 dicembre A prescindere dalla data di maturazione dei requisiti e di pagamento del premio, la copertura assicurativa è annuale e opera fino al 31 dicembre dell’anno di assicurazione.

Franchigia al 6% di inabilità La tutela assicurativa si attiva a fronte di un’inabilità accertata pari o superiore al 6 percento, attraverso il riconoscimento di una serie di prestazioni, diverse in relazione alla gravità degli esiti dell’infortunio (compreso il rischio morte).



L’INAIL liquida le prestazioni solamente se il soggetto, alla data dell’infortunio, risulta già regolarmente iscritto all’assicurazione.



Pertanto, in data antecedente l’evento il soggetto interessato deve aver provveduto al versamento del premio assicurativo ovvero essersi iscritto con premio a carico dello Stato.

Tra le prestazioni INAIL figurano: Rendita diretta mensile, con inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 16%;

Rendita ai superstiti se dall’infortunio deriva la morte dell’assicurato;

Prestazione una tantum con inabilità permanente tra il 6 e il15 percento;

Assegno una tantum per infortunio mortale;

Assegno per l’assistenza personale continuativa, se ricorre un’inabilità permanente assoluta al 100%;

Prestazione una tantum a carico del Fondo vittime gravi infortuni in caso di eventi mortali.

Foto copertina: istock/middelveld