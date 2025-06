Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica

A partire dal 23 maggio 2025 i datori di lavoro obbligati a inviare all’INAIL la denuncia o comunicazione di infortunio trovano un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.

Il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” è utile anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, a norma del Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 (convertito in Legge 29 aprile 2024, numero 56).

Tutte le novità e istruzioni.

L’assicurazione INAIL per gli eventi di infortunio L’INAIL riconosce un’indennità economica a fronte degli eventi di infortunio da cui deriva uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Nello specifico, il compenso è a carico di: datore di lavoro, per il giorno dell’infortunio e i tre giorni successivi;

INAIL, dal quarto giorno successivo l’infortunio sino a guarigione. Sono fatte salve le disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro circa l’eventuale obbligo in capo all’azienda di integrare l’indennità INAIL sino al 100% o una percentuale inferiore della retribuzione spettante al dipendente per i periodi di lavoro ordinario.

Denuncia o comunicazione di infortunio: quale differenza? La denuncia di infortunio (indicata nel sito INAIL come “Denuncia / comunicazione di infortunio”) dev’essere trasmessa dal datore di lavoro a fronte di eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento. Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere la denuncia a prescindere da qualsiasi valutazione sull’indennizzabilità dell’evento da parte dell’INAIL. La denuncia dev’essere trasmessa all’Istituto entro: 2 giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico;

da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico; 24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte. Per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, la denuncia assolve anche la funzione di segnalare l’evento all’autorità locale di pubblica sicurezza, destinataria delle informazioni per il tramite dell’INAIL. Nel più breve tempo possibile (e, in ogni caso, entro 4 giorni dalla disponibilità dei dati) l’Ispettorato Territoriale del Lavoro procede, su richiesta dell’infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta. La comunicazione di infortunio, al contrario, è necessaria nel momento in cui l’infortunio comporta l’assenza del lavoratore per almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento) e fino a 3 giorni. Il datore di lavoro trasmette la comunicazione entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. L’utente ha altresì la possibilità di convertire la comunicazione in denuncia di infortunio nel caso di estensione della prognosi oltre i tre giorni. In definitiva, a differenza della denuncia, la comunicazione ha un’utilità esclusivamente statistico – informativa, posto che riguarda eventi per i quali (in assenza di estensione della prognosi) non interviene la tutela assicurativa INAIL. L’assenza di qualsiasi intervento economico da parte dell’Istituto con riguardo agli eventi oggetto di comunicazione, fa sì che quest’ultima è caratterizzata da una quantità inferiore di informazioni rispetto alla denuncia, in particolare per quanto riguarda i dati retributivi del dipendente. Leggi anche Rendita Inail per infortunio domestico: quando spetta, importi, modulo

I moduli di denuncia/comunicazione di infortunio I moduli in bianco per la denuncia degli eventi di infortunio (e le relative istruzioni di compilazione) sono disponibili collegandosi al portale INAIL e successivamente: per la denuncia di infortunio il materiale è disponibile seguendo il percorso “Home – Atti e documenti – Assicurazione – Prestazioni – Denuncia infortunio”;

per la comunicazione di infortunio i documenti sono consultabili (e scaricabili) su “Home – Atti e documenti – Prevenzione – Comunicazione di infortunio”.

Cosa cambia nella denuncia di infortunio? I datori di lavoro per denunciare gli infortuni all’INAIL hanno a disposizione due modelli (scaricabili in fondo all’articolo, nel box Allegati): Modello 4-bis R.A.;

Modello 4-bis R.A. Nav. In entrambi i documenti l’aggiornamento del 23 maggio 2025 ha inserito la voce “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” all’interno della sezione relativa al luogo dell’evento (pagina 3). La voce in questione richiede come unica azione da parte dell’utente di indicare “Sì” o “No”. Per cantiere, stando alle istruzioni di compilazione, si intende “qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X” del Decreto Legislativo numero 81/2008 (Testo unico sicurezza) nello specifico: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Per trasmettere la denuncia di infortunio all’INAIL è necessario collegarsi al portale “inail.it – Accedi ai servizi online” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS. Dall’homepage si seleziona dal menù a sinistra la voce “Denunce di Infortunio e Malattia – Denuncia / Comunicazione di Infortunio”.

All’interno della denuncia online, nella sezione “Luogo evento” l’utente risponde alla domanda obbligatorio “Attività svolta in cantiere”. Rispondendo “Sì”, il sistema blocca la richiesta successiva riguardante gli infortuni in itinere.

Cosa cambia nella comunicazione di infortunio? L’invio della comunicazione di infortunio avviene attraverso il portale “inail.it” seguendo lo stesso percorso della denuncia, con la differenza che, dall’homepage, si seleziona “Denunce di Infortunio e Malattia – Comunicazione di Infortunio”. A seguito dell’aggiornamento del 23 maggio 2025 nella sezione numero 5 “Infortunio” relativa al luogo dell’evento, l’utente trova il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)”. Rispondendo in maniera positiva il campo “Infortunio in itinere” diventa grigio e diventa non selezionabile.

Foto di copertina: istock/Chadchai Krisadapong