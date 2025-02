Bonus Cultura e Merito fino a 1.000 euro: come richiederlo entro il 30 giugno

Entro il 30 giugno 2025 è possibile richiedere online i Bonus Cultura e Merito per un valore complessivo di 1.000 euro spendibili per iniziative culturali.

Entrambi i bonus, disciplinati dal Decreto ministeriale 225 del 29 dicembre 2023 e utilizzabili presso gli esercizi convenzionati, hanno l’obiettivo di promuovere la cultura tra le giovani generazioni. Trattasi, tuttavia, di due iniziative distinte.



La Carta Cultura Giovani è riservata ai giovani residenti in Italia (se richiesto, con permesso di soggiorno valido) che abbiano compiuto i 18 anni nell’anno precedente all’iniziativa, appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35 mila euro.



La Carta del Merito è invece dedicata ai giovani residenti in Italia e, ove previsto, con permesso di soggiorno valido, i quali abbiano conseguito entro i 19 anni di età il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di II grado del sistema di istruzione, con votazione di almeno 100 centesimi.



Analizziamo in dettaglio come ottenere le Carte e dove spendere gli importi.

Come richiedere la Carta Cultura e del Merito Per ottenere la Carta del Merito e la Carta della Cultura Giovani è necessario presentare apposita istanza online, collegandosi alla piattaforma online cartegiovani.cultura.gov.it, con le proprie credenziali SPID (di livello 2) o CIE.



Si precisa che, nel caso in cui un utente rispettasse i requisiti per entrambe le Carte, potrà registrarsi ad entrambe le sezioni di accesso e disporrà pertanto di due portafogli.



Registrazione della Carta della Cultura Giovani



Nel momento in cui dall’homepage del portale si clicca su “Carta Cultura Giovani” e si effettua l’accreditamento con SPID / CIE il sistema controlla il requisito dell’età e, a seguire, l’ISEE.



In caso di sussistenza dei requisiti, l’applicazione presenta la sezione “Dati Beneficiario” precompilata con i dati anagrafici dell’utente, in cui è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica utile per ricevere la mail di conferma della registrazione.



A seguire, per proseguire nella registrazione è necessario accettare le condizioni d’uso e le informazioni sulla privacy.



A registrazione effettuata (confermata dal sistema) l’utente può iniziare ad utilizzare la Carta della Cultura Giovani.

Registrazione della Carta del Merito



L’utente che seleziona dall’homepage la registrazione della Carta del Merito è tenuto, al pario di quanto descritto per la Carta Cultura, ad immettere le credenziali SPID o CIE.



Il sistema, a seguire, controlla il requisito dell’età e l’esito dell’esame di maturità associato all’utente.



In caso di sussistenza dei requisiti i passaggi successivi della fase di registrazione sono gli stessi sopra descritti per la Carta Cultura Giovani.

Scadenze domanda Bonus Cultura e Merito C’è un tempo limitato per richiedere il Bonus Cultura e Merito nel 2025. La scadenza è fissata entro fine giugno. La piattaforma online. già attiva da gennaio, consentirà agli utenti di inoltrare la richiesta di ciascuna Carta fino a lunedì 30 giugno 2025.

Il portafoglio virtuale A registrazione delle carte effettuata, l’utente ha a disposizione sulla piattaforma telematica il proprio portafoglio virtuale, con l’importo spendibile negli negozi fisici o online accreditati.



Al centro della schermata è possibile visualizzare: L’importo residuo utile per generare nuovi buoni;

Il totale dell’importo dei buoni generati ancora da utilizzare;

Il totale dell’importo dei buoni già spesi.

Creare un buono spesa Il Bonus Cultura e Merito si utilizza creando dei buoni spesa, in base agli acquisti che si desidera effettuare. Per creare un buono spesa è sufficiente: Selezionare la voce “Crea nuovo buono”;

Scegliere la categoria di prodotti in base all’esercente presso il quale si vuole spendere il buono;

Inserire l’importo del buono;

Cliccare su “Crea buono”. Se l’importo desiderato è disponibile nel portafoglio virtuale la piattaforma crea il voucher, completo di Codice buono; categoria del prodotto; tipo di bene; importo; QR Code e codice a barre. L’utente ha poi la possibilità di salvare il voucher in formato pdf, cliccando su “Salva il buono – PDF”.

Dove spendere il buono spesa Creato il voucher sulla piattaforma telematica, l’utente può effettuare una ricerca degli esercenti accreditati cliccando sul tasto “Scopri dove spendere il buono”. Tramite questa ricerca è possibile sapere i luoghi fisici e online dove acquistare i prodotti inclusi nel Bonus Cultura e Merito. La ricerca può avvenire per nome o indirizzo dell’esercente oppure Per ambito (esempio cinema) e tipo di bene (biglietto d’ingresso).

Dove utilizzare il Bonus Cultura e Merito Si precisa che con la Carta del Merito e la Carta della Cultura è possibile acquistare beni per un totale di 500 euro ciascuna (quindi 1.000 euro totali), esclusivamente riconducibili ai seguenti ambiti: cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, strumenti musicali, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, cd o dvd musicali e cinematografici, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.



Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso dai corsi sopra citati, nonché gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.



Sono altresì escluse le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere.

Entro quando utilizzare i Bonus Cultura e Merito 2025 Le somme accreditate sul portafoglio virtuale per effetto della Carta Cultura Giovani e della Carta del Merito possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2025. Al termine del periodo il portafoglio si azzererà automaticamente e non sarà più possibile utilizzare il contributo.

Si possono cumulare le due Carte? Come espressamente indicato sul portale cartegiovani.cultura.gov.it la Carta Cultura Giovani e la Carte del Merito, ciascuna del valore di 500,00 euro, sono cumulabili tra loro.



In tal caso resta confermata la scadenza del 31 dicembre 2025 entro la quale il contributo complessivo di 1.000,00 euro dev’essere speso.

