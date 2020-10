Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: autorizzato dal CdA, bando atteso in Gazzetta

Il Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.66 del 28 ottobre 2020. Il bando è atteso in Gazzetta Ufficiale nelle prossime settimane.

Il nuovo Concorso Inps, indetto a livello nazionale, prevede l’inserimento a tempo indeterminato di 1.858 funzionari in area C e posizione economica C1, nel profilo di consulente della protezione sociale.

Nella delibera sono indicati gli indirizzi di laurea magistrale/specialistica che gli interessati devono possedere per accedere alla selezione.

Vediamo tutte le informazioni in merito.

Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: requisiti di accesso

Al Concorso Inps 1858 consulenti della protezione sociale possono partecipare tutti i possessori di una laurea magistrale o specialistica nei seguenti indirizzi:

LM-16 o 19/S Finanza;

LM-31 o 34/S Ingegneria Gestionale;

LM-52 o 60/S Relazioni internazionali;

LM-56 o 64/S Scienze dell’economia;

LM-62 o 70/S Scienza della politica;

LM-63 o 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM-76 o 83/S Scienze economiche per l’ambiente e la cultura;

LM-77 o 84/S Scienze economico-aziendali;

LM-81 o 88/S Scienza per la cooperazione allo sviluppo;

LM-82 Scienze statistiche;

48/S Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi;

90/S Statistica demografica e sociale;

91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale;

92/S Statistica per la ricerca sperimentale;

LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie;

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;

57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

89/S Sociologia;

49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali;

LM-90 o 99/S Studi europei;

LMG-01 o 22/S Giurisprudenza;

102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;

diploma di laurea di vecchio ordinamento corrispondente ad una delle suddette lauree.

Gli interessati devono verificare di essere in possesso anche dei requisiti generali, richiesti per ogni concorso pubblico (cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, etc).

Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: quando fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata online entro le ore 16 del 31° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

L’uscita è attesa per le prossime settimane. Solo da quel momento sarà possibile compilare e inviare l’istanza.

La Commissione del Concorso Inps 1858 consulenti della protezione sociale valuterà i titoli in possesso dei candidati e il punteggio ottenuto nelle prove.

Sono previste:

preselezione , con quesiti su logica, cultura generale, informatica e inglese;

, con quesiti su logica, cultura generale, informatica e inglese; prima prova scritta , consistente in quesiti a risposta multipla su bilancio e contabilità pubblica, diritto amministrativo e costituzionale, diritto del lavoro e legislazione sociale, pianificazione programmazione controllo organizzazione e gestione aziendale;

, consistente in quesiti a risposta multipla su bilancio e contabilità pubblica, diritto amministrativo e costituzionale, diritto del lavoro e legislazione sociale, pianificazione programmazione controllo organizzazione e gestione aziendale; seconda prova scritta , consistente in quesiti a risposta multipla su scienza delle finanze, economia del lavoro, elementi di economia politica, diritto civile, elementi di diritto penale;

, consistente in quesiti a risposta multipla su scienza delle finanze, economia del lavoro, elementi di economia politica, diritto civile, elementi di diritto penale; prova orale, un colloquio sulle materie a programma.

Attendiamo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale per completare l’articolo con ulteriori dettagli.

