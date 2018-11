Sono state rese note le nuove date delle prove orali del del Concorso Inps 967 posti di Consulente protezione sociale.

Dopo la pubblicazione della prima tranche di prove (29 ottobre-5 dicembre 2018), ecco ora le nuove convocazioni che si terranno dal 10 dicembre al 18 dicembre 2018, a ridosso del Natale.

Come la stessa Inps ha scritto nella sua nota sul portale, per la calendarizzazione delle prove orali la commissione esaminatrice ha estratto la lettera “M” dell’alfabeto.

Per il secondo elenco delle prove orali i candidati saranno convocati, a partire da lunedì 10 dicembre 2018, secondo il calendario di seguito riportato. Si precisa che le ulteriori date di convocazione saranno pubblicate successivamente.

Scarica qui il calendario dal 10 al 18 dicembre 2018

Le prove orali si terranno presso la Direzione Generale dell’INPS, in via Ciro il Grande 21, a Roma.

Le convocazioni saranno comunicate a mezzo raccomandata A/R, ovvero mezzo posta elettronica certificata (PEC) per coloro che hanno indicato tale indirizzo in domanda o con successiva comunicazione alla Direzione centrale Risorse umane – Area procedure di reclutamento – Gestione giuridica e sviluppo del personale delle aree professionali.

L’Istituto ha ricordato inoltre che sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte”. È stato poi ripubblicato l’elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte.

Scarica l’elenco dei candidati ammessi alle prove orali

