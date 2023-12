Brutte notizie per i lavoratori fragili, un po’ meno brutte per i genitori di figli under 14: solo per questi ultimi infatti arriverà la proroga dello smart working fino a marzo 2024.



Il rinnovo del lavoro agile sarà solo per il settore privato, quindi la Pa resta fuori dai giochi e solo per altri 3 mesi.



Con l’ok della commissione a due emendamenti al Decreto Anticipi, presentati da Pd e M5s, la modalità di lavoro agile, che sarebbe terminato il 31 dicembre, viene estesa fino al 31 marzo 2024. Niente proroga invece per i fragili e nella Pa, misura che richiede coperture: ma il Pd, che nel provvedimento aveva proposto un pacchetto di modifiche per estendere la modalità agile, promette già che insisterà in Aula e in manovra “affinché si trovino le risorse necessarie”.

Smart working 2024 per genitori di figli under 14 Grazie agli emendamenti approvati al Dl Anticipi, i lavoratori privati con almeno un figlio di età inferiore a 14 anni, possono continuare a lavorare in modalità agile per altri 3 mesi: fino al 31 marzo 2024. Questo a condizione che nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non ci sia un genitore non lavoratore.



Resta fermo l’altro paletto: il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working potrà essere esercitato a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. In pratica l’attività lavorativa deve poter essere svolta da remoto, senza che questo si ripercuota sulla stessa.

Smart working 2024: stop ai lavoratori fragili Niente da fare invece per i lavoratori fragili, che fino all’ultimo hanno lottato per vedersi riconoscere lo stesso diritto. Per loro non ci sarà alcuna proroga, e il diritto allo smart working si fermerà il 31 dicembre 2023.

I dipendenti che rientrano nella condizione di estrema fragilità, possono ricorrere allo smart working solo entro fine anno. L’esercizio di tale diritto può avvenire anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.



A loro finora era stato concesso di svolgere la prestazione in modalità agile perché maggiormente esposti a rischio di contagio covid.



Smart working 2024: stop anche ai super fragili La fine dello smart working al 31 dicembre interessa anche i dipendenti pubblici e privati cosiddetti super fragili: affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate dal Decreto del 4 febbraio 2022.

