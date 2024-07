Ultima chiamata per il saldo della quinta rata della Rottamazione quater: il pagamento della quarta tranche del piano agevolato si potrà fare entro mercoledì 31 luglio; in alternativa entro lunedì 5 agosto se si vuole usufruire dei 5 giorni di tolleranza concessi dal Fisco.



La questione interessa i contribuenti che sono stati ammessi al piano di definizione agevolata (chiamato appunto rottamazione quater), e che ovviamente non sono decaduti per mancato pagamento delle precedenti rate.



In breve la prossima scadenza e come visualizzare ed effettuare il saldo.



Leggi anche: Nuova Riscossione al via dal 2025: debiti in 120 rate e discarico cartelle

Rottamazione quater: date saldo quarta rata In arrivo la scadenza per il saldo della quarta rata della Rottamazione quater. Ricordiamo che la deadline per le prime tre tranche si è chiuso lo scorso 20 marzo.

Chi si è messo in regola con tutti i pagamenti, può ora procedere al saldo della quinta rata dei debiti inclusi nel Piano di definizione agevolata, da effettuare entro mercoledì 31 luglio 2024 e lunedì 5 agosto 2024 se si usufruisce dei 5 giorni di tolleranza.



Questo per effetto dei canonici 5 giorni di tolleranza validi per questa tipologia di adempimento fiscale. La naturale scadenza sarebbe stata il 31 maggio, slittata poi al 5 giugno per effetto dei 5 giorni in più a disposizione del contribuente debitore, durante i quali il contribuente può ancora procedere al versamento della somma dovuta, senza incorrere nella decadenza dal piano agevolato.

I debiti inclusi nella Rottamazione quater Quando si parla di rottamazione quater si fa riferimento a Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Viene data la possibilità al contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.



Non si devono pagare invece dovute le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.



Per quanto riguarda i debiti relativi alle violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, quelli di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Gli importi e i debiti da saldare Come conoscere gli importi da pagare? E’ sufficiente che il contribuente verifichi di aver ricevuto la comunicazione delle somme dovute.



Si tratta di un documento, inviato a tutti gli aderenti alla Rottamazione quater, con all’interno il riepilogo del Piano, gli importi da pagare e i moduli di pagamento precompilati, per portare a termine la transazione.

Qualora l’avesse persa, una copia può sempre essere scaricata online dal sito dell’Agenzia delle entrate riscossione: in forma privata sulla propria AREA RISERVATA;

in forma pubblica, compilando il form dedicato in area pubblica e allegando la documentazione di riconoscimento. Basta inserire il codice fiscale del richiedente, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la “Comunicazione” e i moduli per pagare.

Rottamazione quater: come pagare le somme dovute Una volta entrati in possesso dei moduli di pagamento precompilati è possibile procedere con il versamento della quarta rata a titolo di rottamazione. Per pagare sono disponibili i seguenti canali: Sito istituzionale;

App EquiClick;

Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: sportelli bancari; uffici postali; home banking; ricevitorie e tabaccai; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat;

Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal

lunedì al venerdì.

Ricordiamo che, chi volesse semplificarsi la vita e non rischiare di dimenticare date e adempimenti, può sempre per richiedere la domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente. Le info su come farlo sono incluse nella comunicazione delle somme dovute.

Le prossime scadenze della Rottamazione quater Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro queste due scadenze: mercoledì 31 luglio 2024;

sabato 30 novembre 2024

Scadenze non rispettate: cosa succede? Occorre fare molta attenzione a non saltare i pagamenti. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni (i canonici 5 giorni di tolleranza), dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.



In questo caso i 5 giorni di tolleranza considerano il pagamento valido se effettuato entro mercoledì 5 giugno 2024.

Benefici della Rottamazione quater La Rottamazione quater dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dal Bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.



Come spiegato anche sul sito di informazione delle Entrate FiscoOggi, non sono invece da corrispondere le somme relative a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.



Per quanto riguarda i debiti riguardanti le multe stradali o altre sanzioni amministrative, non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese, pertanto, le “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Per restare aggiornato sulle novità fiscali, puoi iscriverti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social







Foto istock/PURPLEANVIL