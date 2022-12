Concorso Asl Roma, 406 assistenti amministrativi: elenco ammessi alla prova preselettiva

Pubblicato sul sito dell’Azienda sanitaria l’elenco degli ammessi e dei non ammessi alladel Concorso Asl Roma per 406 posti di assistente amministrativo, categoria C.

Si ricorda che con avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 16.02.2021 erano state rettificate le precedenti dichiarazioni che ne prevedevano lo svolgimento dall’8 marzo al 18 marzo 2021. Nel documento è indicato: “A rettifica di quanto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.12 del 9.2.2021, si rende noto che a causa di sopraggiunte esigenze organizzative connesse alle situazione di emergenza epidemiologica da Covid – 19, la prova preselettiva del concorso pubblico di cui in epigrafe prevista nelle giornate dall’ 8 marzo 2021 al giorno 18 marzo 2021, è rinviata a data da destinarsi. Del nuovo diario di svolgimento della prova preselettiva sarà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul B.U.R. della Regione Lazio nonché sul sito istituzionale dell’ASL Roma 1“.

Verrà pubblicato il nuovo calendario ma ancora non è dato sapere a quale numero del Bollettino Ufficiale fare riferimento. Vediamo assieme in cosa consiste la preselezione.

Prova preselettiva concorso Asl Roma per 406 assistenti amministrativi

Alla prova preselettiva del concorso Asl Roma, confermata visto l’elevato numero di partecipanti, accedono tutti i candidati in possesso dei requisiti di ammissione che abbiano inviato la domanda nei termini stabiliti. La prova consiste in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove d’esame. La valutazione ottenuta non influirà sul punteggio della graduatoria finale di merito, dalla quale verranno estratti in ordine i vincitori per le assunzioni.

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.aslroma1.it almeno 20 giorni prima dell’inizio delle sessioni. Come precisato anche nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.12 del 9/02/2021 verrà resa nota la banca dati da cui saranno sorteggiati i quiz. Sempre nel BUR Lazio del 9 febbraio è indicato il protocollo per lo svolgimento della prova. Tralasciando le date che dovranno essere riprogrammate, l’organizzazione e le misure di sicurezza possono essere un utile riferimento in attesa di nuove indicazioni.

I candidati vincitori dovranno affrontare successivamente:

prova scritta , con quesiti a risposta sintetica o multipla oppure tema su Elementi di Diritto Amministrativo, Legislazione Sanitaria Nazionale e Regionale, Elementi di Contabilità delle Aziende Sanitarie;

, con quesiti a risposta sintetica o multipla oppure tema su Elementi di Diritto Amministrativo, Legislazione Sanitaria Nazionale e Regionale, Elementi di Contabilità delle Aziende Sanitarie; prova pratica , consistente nella predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale richiesta;

, consistente nella predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale richiesta; prova orale, un colloquio sulle materie d’esame con verifica aggiuntiva della conoscenza delle basi di informatica e della lingua straniera scelta (inglese o francese).

