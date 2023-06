Polemica sulle pensioni di Luglio 2023. Al centro del bersaglio una piccola vocina sul cedolino pensione che spaccia la Quattordicesima per aumento delle pensioni basse. Il caso è scoppiato da una segnalazione di Spi Cgil, che ha notato la discrepanza di voci sulle disposizioni di pagamento di alcuni cedolini pensione.



In alcuni di questi l’importo della Quattordicesima, pagata nel mese di luglio, viene indicato come “Aumento delle pensioni basse 2023” come se questo importo accreditato in realtà corrispondesse all’incremento deciso dal governo con l’ultima Manovra di bilancio. Una circostanza che secondo la segretaria di Spi Cgil Tania Sacchetti “può ingenerare confusione”.



Errore sulle Pensioni di Luglio: il caso Quattordicesima 2023 L’accredito della Quattordicesima sul cedolino pensione “spacciata per “aumento delle pensioni basse 2023” “è un errore grave che non ha ragioni – ha spiegato la sindacalista Sacchetti: ” Scrivendo “Aumento delle pensioni basse 2023” si fa pensare che sia una misura decisa adesso e si rischia di accreditare l’idea che sia una cifra che arriva tutti i mesi, mentre invece sarà percepita solo una tantum. La quattordicesima poi è di importo superiore mentre gli aumenti sono di pochi euro, anche se questo mese i pensionati devono recuperare gli arretrati dall’inizio dell’anno. Credo che l’Inps debba correggere l’errore, magari con un comunicato di chiarimento”.

In sostanza, un normale sussidio, che viene accreditato ogni anno da diverso tempo, viene spacciato sulle pensioni di luglio per aumento deciso dal governo quest’anno. Cosa che non è vera. Cgil ora chiede che l’Inps corregga subito l’errore e modifichi la voce sul cedolino.

Anche i 5 stelle alzano le barricate. “Il nuovo corso dell’Inps targato Giorgia Meloni si apre con un atto propagandistico senza precedenti”, si legge in una nota della senatrice pentastellata Barbara Guidolin. “In alcuni cedolini di luglio i pensionati vengono indotti a credere che la 14/a sia in realtà una gentile concessione del governo. Siamo di fronte a un evidente sotterfugio per mascherare l’inerzia dell’esecutivo sul fronte pensionistico”, ha aggiunto Guidolin.



A scanso di equivoci e in attesa che l’Inps corregga la “svista”, ricordiamo la differenza tra Quattordicesima e il reale aumento delle pensioni minime 2023, che sono due cose ben diverse.

Cos’è la Quattordicesima La prossima mensilità di pensione di luglio 2023 vedrà l’erogazione, da parte dell’Inps, di una somma aggiuntiva, detta anche quattordicesima. Non verrà erogata a tutti, ma solo a chi è in possesso di limiti di reddito prefissati >> Chi riceve la Quattordicesima 2023.

Per stabilire il diritto o meno alla quattordicesima si assume il reddito annuo del richiedente, il quale dev’essere inferiore ai limiti indicati in tabella.

Gli importi della quattordicesima vengono infatti differenziati in base alla fascia di reddito in cui si inquadra il beneficiario, se fino a 1,5 volte o 2 volte l’assegno minimo.

Cos’è l’aumento delle pensioni minime 2023 L’aumento delle pensioni minime è cosa ben diversa dalla Quattordicesima. Si tratta infatti

Con la mensilità delle pensioni di luglio è in arrivo un importante aumento per le pensioni minime. La Legge di Bilancio 2023 aveva infatti previsto l’innalzamento dell’importo del trattamento minimo Inps a 600 euro per quest’anno, ma a causa di alcuni ritardi nell’individuazione dei beneficiari, l’aumento sarà accreditato proprio a partire dal prossimo mese. La buona notizia è che, essendo l’aumento stato previsto a partire da gennaio, a luglio arriveranno anche gli arretrati. A confermarlo è proprio l’Inps che con il Messaggio numero 2329 del 22 giugno ha fornito tutte le istruzioni e i chiarimenti sui beneficiari >> Le tabelle e i nuovi importi delle pensioni minime 2023.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di Pensioni 2023, puoi iscriverti gratis alla Newsletter di Leggioggi, compilando il form qui sotto