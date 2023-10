Il cantiere pensioni 2024 è stato annunciato con importanti novità nella conferenza stampa di presentazione della Manovra 2024. Alcune mosse in controtendenza rispetto a tutto quello che si era anticipato e vociferato. A farne le spese sono stati gli anticipi pensionistici, che verranno resi più rigidi nel 2024. Non sono state rinnovati i meccanismi Opzione Donna e Ape sociale.



Anche Quota 103 non verrà rinnovata. Al suo posto arriverà una Quota 104 rivista. In sostanza al posto di Opzione donna, Ape sociale, Quota 103 verrà introdotto un Fondo unico, per gestire tutte le possibilità di pensione anticipata per il prossimo anno.



Queste le parole del ministro dell’Economia Giorgetti: “Non ci sarà più Ape sociale né Quota 103, sarà molto più restrittivo l’accesso al pensionamento anticipato”. “lavori non sono in corso, stiamo definendo». Anche Opzione donna confluirà nel Fondo per la flessibilità in uscita.



C’è spazio anche per gli anticipo di rivalutazione sulle pensioni, le rivalutazioni al 100% per le pensioni fino a quattro volte il minimo e confermata la super rivalutazione delle pensioni minime per gli over 75 anni.



Ecco le ultime novità.

Pensioni 2024: stop Quota 103, arriva Quota 104 ibrida Con la prossima Legge di bilancio non verrà rinnovata Quota 103. Come spiegato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa di presentazione della Manovra 2024, varata in CDM, “Per quota 103 abbiamo alzato i requisiti di età anagrafica fermo restando i 41 anni di contributi per accedere alla pensione”. “C’è la modifica del requisito e non delle finestre. Non è quota 104 piena, c’è un meccanismo di incentivi a permanere al lavoro e una penalizzazione per quelli che decidono di andare in pensione prima”.

In sostanza è in arrivo una Quota 104 rivista e ibrida: sarà ancora possibile uscire a 63 anni di età e 41 di contributi, ma con qualche penalizzazione. Al contrario, chi resta a lavoro avrà degli incentivi.

Pensioni 2024: stop Ape Sociale Il nodo Ape sociale è stato sciolto mandando in pensione questo meccanismo (ormai storico) di uscita anticipata da lavoro. Nel 2024 non ci sarà più la possibilità di pensionarsi con 60 anni di età e 30 di contributi se in condizione di caregiver, disoccupato o con incapacità lavorativa di almeno il 74%.

Anche Ape sociale quindi è stata eliminata e fatta confluire nel Fondo unico per la flessibilità in uscita.

Pensioni 2024: stop Opzione donna Nel 2024 saluteremo anche la tanto discussa Opzione Donna. Si è parlato tanto nelle scorse settimane di una sua revisione, rispetto al meccanismo approvato lo scorso anno. In realtà con grossa sorpresa, anche questa opzione sarà cancellata in favore del Fondo unico per la flessibilità in uscita.

Pensioni 2024: le rivalutazioni degli assegni Sono invece confermati gli impianti della rivalutazione pensioni a fasce, così come applicate lo scorso anno. Ed è inoltre stata confermata la super-rivalutazione assegni minimi per gli over 75. Anche nel 2024 gli importi cresceranno: al 100% le pensioni fino a quattro volte il minimo,

al 90% quelle tra 4 e 5 volte il minimo,

a scendere man mano che aumenta l’importo della pensione.

